Após Lance de Craque, Bolívar relembra os tempos de jogador: 'Bate aquela saudade'

(Foto: Divulgação / Lance de Craque)

Fabian Guedes, ídolo da torcida Colorada se fez presente em mais uma edição do Lance de Craque. Poucos sabem, mas esse é o nome do zagueiro campeão da Copa Libertadores de 2006 e capitão na conquista de 2010. Trata-se de Bolívar, o General das conquistas Sul-Americanas. Em 2015, aos 35 anos decidiu encerrar a carreira, na Portuguesa.

Após pendurar as chuteiras, Bolívar tornou-se empresário. Hoje aos 37 anos, tem uma empresa de Assessoria e Marketing esportivo. Além disso, recentemente anunciou que em breve lançará sua marca de cerveja. No futebol estuda para tornar-se treinador. Há cerca de um mês, concluiu o curso para tirar a Licença B, da CBF Academy, em Salvador. Esta licença permite o ex-jogador a trabalhar em equipes de base.

Bolívar reside em Porto Alegre, e foi mais uma vez convidado a participar da quarta edição do Lance de Craque, evento realizado pelo ex-colega de Inter, D’Alessandro. O ex-defensor participou todas as vezes do evento. No último sábado (16), após a partida beneficente Bolívar comentou sobre o evento.

O capitão do Internacional em 2010, afirmou gostar bastante de participar do evento. Além disso, Bolívar diz ter apreço pelos bastidores, pois segundo ele isso ocorre devido aos anos vivendo esse momento de “pré-jogo”. O General ainda disse que no encontro com os ex-companheiros e amigos, “bate aquela saudade”, dos tempos de jogador. E destaca: “Quando a gente tá em campo acaba passando um filme na cabeça, lembrando de momentos importantes que vivemos”.

Sobre a importância da ajuda ao próximo, Bolívar diz que quando se pode ajudar fazendo o que gosta “é muito legal”. O mesmo ainda ressalta: “Acho que o mais importante de tudo não é o resultado, e sim a ação que é feita para ajudar as pessoas”, declara. Bolívar também enaltece D’Alessandro pela organização do evento e finaliza: “Então, quando a gente estiver por aqui pode estar sempre participando e ajudando, da maneira que a gente sabe”, concluiu.