Internacional espera vencer concorrência e anunciar Rodrigo Moledo para 2018

Foto: Divulgação / S. C. Internacional

O Internacional segue de olho no mercado da bola visando a próxima temporada. Com o retorno do clube para a Série A do Campeonato Brasileiro é necessário fortalecer o sistema defensivo. O nome da vez é de Rodrigo Moledo, zagueiro do Panathinaikos-GRE. Moledo disputaria chegaria no Inter para formar a dupla de zaga ao lado do argentino Victor Cuesta, com isso Klaus viraria opção no banco de reservas.

Antes de ser anunciado pelo Panathinaikos, Rodrigo Moledo estava no Internacional, mas rescindiu seu contrato com o clube após não ter espaço na equipe de Argel Fucks, em 2016. O zagueiro de 30 anos tem contrato com o clube Grego até junho de 2018, assim ele fica livre para assinar um pré-contrato com qualquer time em janeiro. Desejado pela direção, Moledo também tem a intenção de voltar ao Internacional. O clube gaúcho ainda conta com 25% dos direitos econômicos do jogador e deve entrar em acordo com o Panathinaikos para quitar pendências antigas e contar com o atleta na próxima temporada.

Para poder repatriar Rodrigo Moledo em 2018 o Internacional precisa vencer a disputa pelo jogador. Além de possíveis clubes brasileiros interessados no atleta, mais quatro clubes da Europa querem contar com Moledo no próximo ano. A direção do Internacional prefere tratar internamente do caso, pois em outras oportunidades o negócio não saiu do papel. Rodrigo Moledo tem cinco gols pelo Inter em 91 partidas disputadas.

De férias, Rodrigo Moledo deve desembarcar no Brasil nos próximos dias e deverá se reunir com os dirigentes do Internacional para acertar os detalhes. O Panathinaikos passa por um momento financeiro grave e exige uma recompensa pelo atleta. Em caso de acerto com o Internacional, será a terceira passagem de Moledo pelo clube.