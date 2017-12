Internacional encaminha empréstimo de jogadores para enxugar elenco

Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional

Para não ficar com um elenco muito grande em 2018, o Internacional segue negociando alguns atletas. Muitos deles já estavam em empréstimo na temporada 2017, mas não terão espaço na equipe para a próxima temporada. Mais de 10 jogadores já deixaram o clube gaúcho no final deste ano. O clube ainda estuda o caso do meia Anderson.

O Internacional terminou o ano de 2017 com 35 jogadores em seu elenco profissional. O problema é que 24 atletas que foram emprestados pelo clube estão retornando a Porto Alegre. Contando ainda com algumas promessas da base, que atuaram em 2017, o Inter teria quase 60 jogadores no início do próximo ano. Pouco a pouco o clube busca negociar alguns jogadores para diminuir o excesso e poder fazer as negociações que necessita para o ano da volta para a Série A.

Alguns jogadores estão retornando para o Beira Rio para serem repassados a outros clubes. É o caso do zagueiro Eduardo, que estava no Atlético-GO e já acertou sua ida, por empréstimo, para o Figueirense. Gustavo Ferrareis, emprestado ao Bahia, também acertou sua ida para o time de Santa Catarina na próxima temporada.

Gustavo Ferrareis (Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional)

O atacante Aylon, de 25 anos, disputou a Série B pelo Goiás em 2017. Com o término do empréstimo, o atacante retornou para o Internacional e já foi repassado para o América-MG, Campeão da Série B. O técnico Clemer, do Brasil de Pelotas, esteve em Porto Alegre para avaliar a situação de alguns jogadores e negociou com os meias Alisson Farias e Mossoró que vão passar a próxima temporada no Xavante.

O Paraná que também subiu para a elite do futebol brasileiro vai levar o meia Alex Santana e o atacante Diego para a disputa do próximo ano. Quarto colocado da Série C em 2017, o Sampaio Corrêa também está reforçando seu elenco para a disputa da segunda divisão nacional em 2018. O lateral-direito Junio e o lateral-esquerdo Kaike vão reforçar o tricolor em 2018. O goleiro Jacsson que defendeu o Santa Cruz em 2017 vai defender as cores do CRB em 2018. Yan Petter, Léo Ávila e Murilo dever ir para o ABC.

Diego comemorando um gol (Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional)

O lateral-esquerdo Carlinhos e o atacante Carlos, que defenderam o Inter no ano da Série B, já voltaram para São Paulo e Atlético-MG, respectivamente. Os atletas não vingaram no clube e o Inter já busca outros jogadores para repor em seus lugares. Alan Ruschel, lateral-esquerdo, permanecerá na Chapecoense em 2018 para a disputa da Copa Libertadores da América.

Anderson (meia), Seijas (meia), Paulão (zagueiro), Anselmo (volante), Alan Costa (Zagueiro), Artur (lateral-esquerdo), Eduardo Henrique (volante), Fernando Bob (volante), Geferson (lateral-esquerdo), Jair (meia), João Afonso (volante), Marquinhos (atacante), Mike (atacante), Raphinha (lateral-esquerdo), Silva (lateral-direito), Taiberson (atacante) e Marquinhos Vilela (lateral-direto), seguem com a situação indefinida.

Os principais casos são o de Paulão, Seijas e Anderson, que não devem seguir no Internacional. O zagueiro Paulão tem contrato com o clube gaúcho até dezembro de 2019. Paulão já se manifestou a respeito do caso e não deve retornar a Porto Alegre. O Inter aguarda uma proposta do Vasco pelo jogador. Seijas também não deve ser aproveitado por Odair Hellmann em 2018 e o Inter deve receber propostas de outros clubes pelo jogador.

O Internacional ainda estuda o que fazer com o meia Anderson, que custa R$ 500 mil por mês aos cofres do Inter. O atleta não aceitou uma rescisão de contrato com o clube. O Inter já busca um novo destino para o jogador de 29 anos. Caso não encontre um clube para defender, Anderson pode acabar afastado do Internacional tendo que treinar junto com as categorias de base do clube, em Alvorada.