No Jogo das Estrelas, Camilo projeta bom 2018 para o Internacional: "Estamos confiantes"

Foto: Renato Duarte/S.C Internacional

Quando a temporada de futebol chega ao fim para dar início às festas de fim de ano, começam as tradicionais partidas beneficentes por todo o país. Dentre os inúmeros jogos, o Jogo das Estrelas de Zico talvez seja a mais tradicional delas. Nesta quarta-feira (27), o Galinho de Quintino recebe artistas e craques para a 14ª edição de seu famoso duelo no Maracanã.

O bom público presente no Maracanã espera poder ver um jogo festivo, repleto de craques e artistas. Dentre seus ilustres convidados estava Camilo, que teve recente passagem pelo Botafogo e em 2018 disputará a série A com a camisa do Internacional. O jogador conversou com a imprensa na zona mista sobre as expectativas para o ano do Colorado, que acaba de voltar à elite do futebol brasileiro.

“Esperamos brigar por muitas coisas boas essa temporada. Estamos bastante confiantes. Vamos buscar um bom início para ter um segundo semestre mais tranquilo e conquistar nossos objetivos nesse ano”, afirmou o jogador.

Contratado em julho deste ano, Camilo ajudou o Colorado a conquistar a vaga na série A do próximo Campeonato Brasileiro O meio campo ainda aproveitou a oportunidade para mandar um recado à torcida colorada:



“Alô torcida colorada, um Feliz Ano novo a todos. Estamos fortes e juntos para 2018”, declarou entusiasmado.

Além de Camilo, a lista de jogadores já confirmados inclui Júnior, Tita, Renato Gaúcho, Aldair, Juan, Leonardo, Jorginho, Zinho, Bruno Silva, Djalminha, Neto (sobrevivente do acidente da Chapecoense) e Amoroso, entre outros.