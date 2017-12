Internacional aguarda documentos para anunciar meia-atacante Wellington Silva

Nelson Perez/Fluminense

O Inter não dorme. E nem tira férias. O time colorado acaba de anunciar a contratação do atacante Wellington Silva, ex-Fluminense. O jogador de 24 anos que estava atuando pelo clube carioca será emprestado para o Internacional durante um ano, pelo Arsenal, time que detém seus direitos desde 2011.

Wellington Silva esteve em Porto Alegre nesta quinta (28) para realizar exames de saúde, nos quais foi aprovado, e depois, se dirigiu ao CT Parque Gigante, onde assinou contrato com o time gaúcho. Em 2017, o atacante teve seu desempenho atrapalhado em função de problemas no púbis. Assim como Leandro Damião, ele deverá ser preservado em algumas partidas no colorado.

O Internacional está esperando os documentos do jogador, que devem ser enviados pelo Fluminense para inscrever o jogador, que já foi previamente liberado pelo clube Inglês. Wellington deve ser apresentado pelo time gaúcho no dia 2 de janeiro, junto com metade da equipe, e se espera que seja um grande reforço para brigar pela titularidade para o técnico Odair Hellmann, que assumiu o Inter no final da temporada 2017.

Wellington Silva é um dos frutos de Xerém e foi negociado com o Arsenal quando tinha apenas 16 anos de idade, mas sequer entrou em campo com a camisa dos Gunners e acabou sendo emprestados para seis clubes até sua volta ao Fluminense. Em duas passagens pelo Tricolor Carioca, Wellington Silva marcou 11 gols em 82 jogos disputados.