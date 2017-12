Destaque do Sport no Brasileiro, volante Patrick acerta com Internacional

Foto: Divulgação / Sport Recife

O Internacional segue montando seu elenco para a disputa da Série A do Brasileirão. Na última quinta-feira (28), o time fechou contrato com Wellington Silva e na manhã desta sexta-feira (29), parece ter encontrado seu novo volante ou lateral-esquerdo. Patrick, que recentemente saiu do Sport por desacordos na renovação, fechou contrato com o clube Colorado. Além do Inter, Vasco e Fluminense tentaram a contratação do jogador.

Patrick tem 25 anos e também pode atuar como lateral-esquerdo. O jogador tem seus direitos vinculados com o Monte Azul, de São Paulo, mas defendeu o Sport, de Recife, nos últimos seis meses de 2017. O Leão tentou comprar o jogador, mas não conseguiu entrar em um acordo com o clube paulista.

A contratação de Patrick não acaba com o interesse do time gaúcho em outro jogador do Leão: o também volante Rithely. As negociações seguem sendo conversadas, mas os dois times estão com dificuldade de entrar em acordo. O Colorado oferece Léo Ortiz como empréstimo até o fim de 2018, o volante Anselmo em definitivo e mais R$ 1,2 milhão, mas o Sport tem interesse em Eduardo Sasha, que deseja continuar em Porto Alegre.

O contrato de Patrick com o Internacional será um empréstimo de dois anos e o jogador deve ser anunciado pelo clube nesta sexta-feira (29). Além dele e de Wellington Silva, o Colorado tem outros três reforços acertados para os campeonatos de 2018. O volante Gabriel Dias, o lateral-direito Ruan e o centroavante Roger, que enfrentou problemas de saúde em 2017.