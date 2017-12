Internacional anuncia contratação do lateral-direito Dudu junto ao Figueirense

Foto: Luiz Herique / Figueirense

O Internacional segue movimentando o mercado da bola visando a temporada de 2018. O clube gaúcho anunciou na tarde desta sexta-feira (29) a contratação do lateral-direito Dudu, ex-Figueirense. O jogador de 20 anos fica no Inter até o final de 2021. Dudu foi apresentado junto com Patrick, que disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Sport Recife.

+Destaque do Sport no Brasileiro, volante Patrick acerta com Internacional

Internacional e Figueirense negociavam o jogador desde antes do natal. Os clubes não entraram em detalhes sobre valores. A multa rescisória do jovem lateral girava em torno de R$ 30 milhões, mas acredita-se que o Inter não teria chegado nem perto deste valor. A boa relação entre gaúchos e catarinenses foi chave fundamental durante a negociação do atleta. O Figueirense contratou por empréstimo o zagueiro Eduardo e o meia Gustavo Ferrareis do Inter, recentemente.

O lateral-direito de 20 anos foi formado nas categorias de base do Figueirense e teve sua primeira chance na equipe profissional em 2016. Em 2017 assumiu a titularidade da equipe de Florianópolis. Foram 46 jogos com a camisa do Figueirense com apenas um gol marcado. O jogador também é considerado uma das revelações da atual temporada no Brasil.

Dudu chega no Inter para disputar uma vaga na lateral-direita do clube, que vem sendo um problema para os Colorados desde a venda de William ao Wolfsburg (ALE). Mesmo com algumas oscilações, Cláudio Winck foi quem deu a melhor resposta até o momento. Dudu é notável por seu apoio e vigor físico. O atleta realizou exames médicos e foi apresentado na tarde desta sexta-feira como novo reforço do Internacional.