Resultado Internacional x Boavista pela Copa SP de Futebol Júnior 2018 (2-0)

O Osvaldo Cruz vai encarar o Boavista no próximo domingo (7), às 9h. Já o Capital encara o Internacional no mesmo dia, porém às 11h.

Osvaldo Cruz-SP e Capital-To se enfrentaram mais cedo pelo mesmo grupo. Em um jogo de poucas oportunidades o 0 a 0 permaneceu no placar até o final. A vitória do Internacional combinada com o empate no outro jogo do grupo, deixam o time Gaúcho na liderança isolada do Grupo 6.

SEGUNDO TEMPO O Internacional voltou melhor para a segunda etapa e conseguiu marcar duas vezes. A primeira vez foi com Netto, aos 25 minutos. Após cobrança de escanteio, a bola foi para a entrada da área, onde estava colocado Netto, que olhou para o gol e mandou o chute com força para abrir o placar. O gol de Brenner saiu após dois vacilos da defesa, aos 29 minutos. Em um passe de profundidade, o zagueiro do time carioca não conseguiu fazer o corte e a bola sobrou com Richard que fez a jogada. Ao cruzar para a área o outro defensor também não conseguiu cortar a bola que sobrou com Brenner, que dominou, escolheu o canto e chutou para marcar o gol. O time do Boavista ainda reclamou de um pênalti aos 40 minutos. A bola tocou na mão de Victor, lateral-direito do Inter, que já tinha cartão amarelo, mas Rodrigo Santos, árbitro do jogo, mandou seguir o lance. No final o Internacional venceu e assumiu a liderança do Grupo 6.

PRIMEIRO TEMPO Internacional e Boavista aproveitaram a primeira etapa para se estudarem. As duas equipes tiveram chances de abrir o placar, mas as bolas paravam nas defesas ou na trave. A principal chance do Boavista foi aos 12 minutos. Após cruzamento na área, coube ao goleiro do Inter, Carlos Miguel, salvar a equipe gaúcha em dois lances. O Inter desperdiçou uma chance clara aos 20 minutos. Após cruzamento na área, o goleiro Ary saiu mal e a bola sobrou com Brenner, que mandou por cima da meta.

90+4' FIIIIIIIM DE JOGO EM OSVALDO CRUZ! Internacional vence o Boavista por 2 a 0. Gols de Netto e Brenner, no segundo tempo.

90+1' SUBSTITUIÇÃO NO INTERNACIONAL! SAI: VINÍCIUS. ENTRA: EDUARDO.

89' QUATRO MINUTOS DE ACRÉSCIMOS NO SEGUNDO TEMPO!

85' SUBSTITUIÇÃO NO INTERNACIONAL! ENTRAM: MATHEUS FELIPE E BRUNO JOSÉ. SAEM: BRENNER E NETTO!

85' Jogadores do Boavista pedem pênalti! A bola é cruzada na área e bate na mão do zagueiro Colorado. Árbitro não viu e mandou seguir.

84' CARTÃO AMARELO PRA VICTOR, DO INTERNACIONAL. Por retardar o andamento da partida.

82' Brenner rolou para Richard que chutou de primeira, Matheus Storck afasta o perigo para o Boavista.

80' Árbitro da partida marca recuo de bola! Zageuro do Boavista tenta o domínio e a bola chega até o goleiro que pega com as mãos. Lance perigoso para o Internacional.

74' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO INTERNACIONAL, BRENNER! Após bobeira da zaga do Boavista a bola sobra com Richard que cruza rasteiro e encontra Brenner, que domina e escolhe o canto para bater. 2 a 0 para o Inter!

70' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO INTERNACIONAL, NETTO! Após cobrança de escanteio a bola sobrou com o atacante que chutou com força para abrir o marcador. 1 a 0 para o Inter!

69' Juliano tenta passar para Pedro, mas a defesa do Boavista antecipa a jogada e manda para escanteio.

65' SUBSTITUIÇÃO NO INTERNACIONAL: ENTRAM: PEDRO LUCAS, JULIANO E WEVERTON. SAEM: VITINHO, ALAN E LEANDRO!

65' SUBISTITUIÇÃO NO BOAVISTA! ENTRA: MATHEUS. SAI: KAIO!

SUBSTITUIÇÃO NO BOAVISTA! ENTRAM: MARCOS SILVA LÉO. SAem: LÁZARO e IGOR.

49' Vitinho recebe bom passe e arrisca a finalização, mas sem sucesso.

45' A bola volta a rolar para Internacional e Boa Vista.

45+3' FIM DE JOGO NO PRIMEIRO TEMPO. INTERNACIONAL E BOAVISTA VÃO EMPATANDO EM 0 A 0.

45+1' Lazaro fica caído no meio de campo após dividida com Roberto. Jogador recebe atendimento.

45' Três minutos de acréscimos no primeiro tempo!

41' Richard faz a jogada na entrada da área e tenta o cruzamento. Zagueiro afasta o perigo e manda para escanteio.

37' Matheus faz a jogada, divide com Roberto e fica caído na área. Árbitro marca apenas o escanteio para o Boavista.

32' Boavista tenta chegar com Matheus, mas Roberto afasta o perigo para o Internacional.

30' A bola volta a rolar.

26' Parada técnica para hidratação. Treinadores aproveitam para conversar com as equipes.

20' PRA FORA! Roberto cruza na área e Ary faz a defesa. No rebote Brenner manda por cima do gol.

14' Vitinho faz jogada dentro da área, mas perde tempo e não consegue a finalização. Boavista recupera a posse de bola.

12' CARLOS MIGUEL! Boavista chega com força e goleiro faz duas defesas em sequência para salvar o time Gaúcho. Segue 0 a 0.

8' Cartão amarelo para Kaio, do Boavista. Jogador é advertido após sequência de faltas.

8' Brenner recebe bom passe, gira em cima do marcador e finaliza na trave!

7' Equipe do Boavista tem dificuldades em entrar no campo de ataque. Defesa do Internacional segue muito bem fechada.

1' Vitinho já faz a primeira jogada para o Internacional. Meia corta o marcador e finaliza nas mãos do goleiro.

0' Bola rolando para Internacional e Boavista!

Escalação do Boavista: Ary; Pedro, Vitor, Lucas e Alesson; Kaio, Igor, Lázaro e Matheus Storck; Hugo e Lucas Rodrigues.

Escalação do Internacional: Carlos Miguel; Leandro Cordova, Bruno Fuchs, Roberto e VIctor; Alan, Vinícius, Vitinho e Richard; Netto e Brenner.

Hino Nacional Brasileiro sendo executado nesse momento.

Mais cedo, pelo mesmo grupo, Osvaldo Cruz-SP e Capital-TO empataram em 0 a 0.

Jogadores do Internacional relacionados na Copinha: 1 - Miguel; 2 - Leandro Cordova; 3 - Bruno Fuchs; 4 - Roberto; 5 - Alan; 6 - Eduardo; 7 - Netto; 8 - Vinícius Tsumita; 9 - Brenner; 10 - Richard; 11 - Matheus Felipe; 12 - Kevin; 13 - Luiz Felipe; 14 - Victor; 15 - Juliano; 16 - Vitinho; 17 - Yuri; 18 - Pedro Lucas; 19 - Denis; 20 - Da Silva; 21 - Weverton; 22 - Lucas; 23 - Elias; 24 - Gabriel Poveda; 25 - Bruno José.

Boa tarde, torcedor! Acompanhe agora o tempo real da partida entre Internacional x Boavista-RJ, válida pela primeira rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2018. A bola rola às 16h, no estádio Brenão, em Osvaldo Cruz, no Oeste Paulista, cidade em que disputará todas as partidas do Grupo 6. Fiquem ligados com a VAVEL Brasil!

Hermes Júnior, treinador do Boavista, terá a missão de conduzir o clube Carioca pelo segundo ano consecutivo na Copinha. Em 2017 o time não passou da primeira fase. Foram dois empates e uma derrota, campanha que deixou o Boavista na terceira colocação.

Fabio Matias, treinador do Inter na Copinha, irá utilizar a equipe sub-19 do clube. A equipe já vem entrosada de outras competições e os destaques do time são o atacante Richard, artilheiro da última Copa Ipiranga Sub-20, e o meia Vinicius Tsumita. O meia foi um dos destaques da Portuguesa-SP na última edição da Copa São Paulo de Futebol JR.

O Internacional é o terceiro clube com mais títulos da Copinha, quatro. Atrás somente de Fluminense, com cinco e Corinthians, com 11 títulos. Apesar disso o clube Gaúcho está há 20 anos sem vencer a competição. O tetracampeonato veio em 1998.

A partida do Internacional está marcada para as 16h no estádio Brenão, em Osvaldo Cruz, no Oeste Paulista.

Além de Inter e Boavista, o Grupo 6 também conta com Osvaldo Cruz-SP e Capital-TO.

O Internacional estreia na 49ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior na tarde desta quinta-feira (04) diante do Boavista-RJ. Colorado vai em busca do Pentacampeonato.