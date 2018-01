Capital FC x Internacional AO VIVO pela Copa São Paulo de Futebol Júnior 2018

Google Plus

O Internacional estreou na Copinha ganhando de 2 a 0 do Boavista. Assim, assumiu a liderança do Grupo 6.

O goleiro do colorado chama bastante atenção: Arqueiro Carlos Miguel tem 2,02m de altura.

A base do Internacional já revelou grandes jogadores, como o goleiro Alisson, que atua no Roma e na Seleção Brasileira.

Jogadores do Internacional relacionados na Copinha: 1 - Miguel; 2 - Leandro Cordova; 3 - Bruno Fuchs; 4 - Roberto; 5 - Alan; 6 - Eduardo; 7 - Netto; 8 - Vinícius Tsumita; 9 - Brenner; 10 - Richard; 11 - Matheus Felipe; 12 - Kevin; 13 - Luiz Felipe; 14 - Victor; 15 - Juliano; 16 - Vitinho; 17 - Yuri; 18 - Pedro Lucas; 19 - Denis; 20 - Da Silva; 21 - Weverton; 22 - Lucas; 23 - Elias; 24 - Gabriel Poveda; 25 - Bruno José.

O Internacional é o terceiro clube com mais títulos da Copinha, quatro. Atrás somente de Fluminense, com cinco e Corinthians, com 11 títulos. Apesar disso o clube Gaúcho está há 20 anos sem vencer a competição. O tetracampeonato veio em 1998.

Boa tarde, torcedor! Acompanhe agora o tempo real da partida entre Capital FC x Internacional, válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2018. A bola rola às 11h00 (de Brasília), no estádio Brenão. Fiquem ligados com a VAVEL Brasil!