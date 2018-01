Jogo Osvaldo Cruz-SP x Internacional AO VIVO online pela Copa São Paulo de Futebol Júnior (0-0)

Pelo mesmo grupo, Boavista e Capital-TO se enfrentam mais cedo. Quem vencer pode se classificar para a próxima fase, desde que o Inter não perca seu jogo mais tarde.

O Osvaldo Cruz, time da casa, empatou as duas rodadas anteriores. A estreia foi sem gols, diante do Capital-TO. Na segunda rodada o time ficou no 1 a 1 com o Boavista.

O Internacional venceu seus dois jogos no Grupo 6 da Copinha, garantindo classificação antecipada para a próxima fase da competição. Na estreia venceu o Boavista por 2 a 0. Já na segunda rodada suou para vencer o Capital-TO. A vitória veio de virada por 2 a 1, no segundo tempo.

Boa noite, torcedor! Acompanhe agora o tempo real da partida entre Osvaldo Cruz-SP x Internacional, válida pela terceira rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2018. A bola rola às 20h (de Brasília), no estádio Brenão. Fiquem ligados com a VAVEL Brasil!