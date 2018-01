Internacional confirma pré-contrato com zagueiro Rodrigo Moledo

Foto: Divulgação / S. C. Internacional

O Internacional anunciou na tarde desta quarta-feira (10) a contratação do zagueiro Rodrigo Moledo. O defensor de 30 anos ainda possui vínculo com o Panathinaikos, mas como não vai renovar seu contrato com o time grego assinou um pré contrato com o Inter e deve retornar para Porto Alegre para a disputa do segundo semestre. Esta será a terceira passagem de Moledo pelo clube gaúcho. O Internacional também aguarda o meia argentino Martín Sarrafiore para o segundo semestre. O acordo é de três temporadas.

O acordo do Internacional com Rodrigo Moledo já estava encaminhado, bastava apenas saber se o Panathinaikos iria liberar o atleta já no início da temporada. O clube da Grécia não vive um bom momento financeiro e só liberaria Moledo no início do ano caso o Inter oferecesse uma compensação financeira. O Panathinaikos ainda tem uma dívida com o zagueiro, mas não aceitou liberar o defensor antes do término do vínculo. Assim Rodrigo Moledo deve se apresentar ao Inter apenas na metade do ano.

O Internacional também não tem muito dinheiro para investir em atletas e busca reforços pontuais para esta temporada. A forte identificação de Rodrigo Moledo com o Inter foi fator fundamental na negociação. Moledo também despertava o interesse de equipes europeias.

Rodrigo Moledo fará a sua terceira passagem pelo Internacional. Entre 2011 e 2013, o zagueiro atuou 91 vezes com a camisa do Colorado, marcando cinco gols. Voltou ao Inter em julho de 2015, mas não teve espaço na equipe de Argel Fucks. Assim somente atuou pelo time B do Internacional antes de ser negociado com o Panathinaikos. Na Grécia, foi eleito o melhor zagueiro do campeonato nacional.