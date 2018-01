Jogo Internacional x XV de Jaú AO VIVO pela Copa São Paulo de Futebol Júnior 2018 (1-1)

INCIDENCIAS: Partida válida pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2018, no estádio Breno Ribeiro do Val, na cidade de Osvaldo Cruz, em São Paulo.

17' ERRRRROOOOU: Will faz boa jogada pela direita. O camisa 11 vê Thiago livre. Na pequena área, livre, o atacante manda pra fora.

16' OLHA A BOMBA! Juliano recebe na frente da área. Sozinho, domina e manda um chutaço. Matheus pega e deixa escapar, mas após fica com a bola.

14' SUBSTITUIÇÃO NO INTER: Sai Leandro Córdova e Vitinho e entra Wéverton e Pedro Lucas

11' PAAAAASSA POR TODO MUNDO: Balotelli leva à linha de fundo, faz o cruzamento. A bola bate em Juliano, volante do inter e cruza a frente do gol de Carlos Miguel.

8' IMPEDIMENTO MARCADO: Na área do XV, faz boa troca de passes. Richard vê Vitnho livre, mas o camisa 10 estava em posição irregular.

6' QUE PERIGO: De costas, Richard domina, gira e de perna direita quase marca um golaço. A bola desvia e passa por cima do ângulo ésquerdo de Matheus.

3' FRACO DEMAIS: Na direita, Vitinho abre para perna canhota e dispara de longe. Mas manda fraco, facilitando a vida de Matheus.

1' QUAAAASE: Leandro Córdova lança Netto, que devolve para o lateral dentro da área. De primeira, Leandro manda uma bomba, para defesa de Matheus, em dois tempos.

0' SUBSTITUIÇÃO NO INTER: Sai Alan Carlos e entra Juliano.

0' AUTORIZA O ÁRBITRO, BOLA EM JOGO. SAÍDA DO XV DE JAÚ.

49' APITA PAULO SÉRGIO DOS SANTOS. FIM DE PRIMEIRO TEMPO.

45' MAIS QUATRO: O árbitro vai comandar até os 49 minutos.

43' QUASE VIRA: Will tabela na frente da área com Cris Japa. Quando recebe o camisa 11 do XV manda por cima do gol.

42' GOOOOOOOLLLLL DO XV DE JAÚ: Na cobrança, Gustavo mandou rasteira no canto direito de Carlos Miguel, que quase chega, mas a bola morre na rede. Tudo igual no Breno Ribeiro do Val.

41' PÊNAAAAAAALTI: Em contra-ataque, Thiago é puxado dentro da área por Eduardo. Penalidade máxima.

39' SEMPRE ELE? Mais uma vez Vitinho recebe, trás para perna esquerda e manda rasteira para o gol. Richard esperava o rebote, mas o goleiro Matheus faz a defesa em dois tempos.

37' TIROU TINTA: Na cobrança da falta, Eduardo mandou um foguete que passou raspando o travessão de Matheus.

36' CARTÃO AMARELO: Brenner arranca e é parado com falta por trás de Paulo César, que foi advertido. Falta é perigosa.

34' Vitinho aciona Brenner. O atacante se livra da marcação mas bate mascado, para defesa tranquila de Matheus.

33' Bola em jogo, recomeça a partida.

30' PARADA TÉCNICA PARA HIDRATAÇÃO DOS ATLETAS

29' CARLOOOOOOSSSS: Em contra-ataque rápido, Will fica a cara a cara com o arqueiro do Inter. O jogador do Inter bate, mas o goleiro faz boa defesa.

27' NA HORA H: Bruno Fuchs cruza para Brenner, que domina no peito e na hora de concluir é desarmado por Herick.

25' UUUUUUHHHHHH! Vitinho recebe dentro da área e solta uma bom de perna canhota que passa raspando a trave de Matheus.

16' AFAAAASTA A ZAGA: Em tabela, Richard chega na linha de fundo pela ponta esquerda. O camisa 10, cruza rasteiro e o zagueiro Paulo César dá um balão afastando o perigo.

12' POR CIMA DO GOL: Vitinho recebe de costas, gira e manda uma bomba alta demais;

10' GOOOOOLLLL DO INTEEER!! Na direita, Neto levou à linha de fundo e cruzou para Brenner, que em cima da linha, só empurrou para o fundo das redes

8' FRAQUINHO! Próximo a ponta esquerda da área, Richard recebe, corta o zagueiro para o meio, mas bate com pouca força.

5' No lado esquerdo, Igor ergue bola na área em cobrança de falta. a bola morre nas mãos de Carlos Miguel.

2' QUE CHUTAÇO! Brenner recebe dentro da área e manda uma bomba, mas o goleiro Matheus segurou firme.

Escalação do XV de Jaú: Matheus; Renan, Paulo César, Herick e Balotelli; Cristiano, Gustavo e Cris Japa; Wil, Thiago e Igor Limas. Técnico: Marcelo de Paula Pinheiro.

0' SAÍDA DO INTER. BOLA ROLANDO

Internacional e XV de Jaú vão se acomodando no gramado à espera do apito inicial.

Inter pronto para o duelo com: Carlos Miguel, Leandro Cordova, Bruno Fuchs, Roberto, Alan Carlos e Eduardo; Vinícius, Vitinho e Richard; Netto e Brenner. Técnico Fábio Matias.

Neste momento é feita a execução do Hino Nacional.

As equipes perfiladas, entram no gramado.

Com dois empates e uma derrota, o XV de Jaú somou cinco pontos. Diferente do Inter, os paulistas terminaram na segunda posição do Grupo 5.

O Internacional terminou a primeira fase com 100% de aproveitamento. Com nove pontos, o Colorado terminou a fase inicial como líder do Grupo 6.

Lembrando que esta segunda fase, o sistema é mata-mata e jogo único. Ou seja, quem perder está fora.

Boa tarde, amigos ligados na VAVEL Brasil! Acompanhe a partida entre Internacional e XV de Jaú, a partir das 15h válida pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2018, em tempo real, lance a lance.