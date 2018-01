Inter Sub-20 goleia Desportiva Paraense e avança para próxima fase da Copinha

Foto: Divulgação/S.C Internacional

A equipe sub-20 do Internacional continua fazendo bonito na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta segunda (15), o time treinado por Fábio Martins marcou 4 gols na Desportiva-PA e está confirmado nas quartas de final do campeonato. O próximo adversário será definido na partida entre Atlético-PR e Santos, que acontece daqui a pouco.

O primeiro tempo acabou com um placar de 2 a 0. O Inter dominou o campo já na etapa inicial, mostrando que veio para brigar pelo título. Brenner marcou os dois gols, mas Elias teve algumas chances, acertando até o travessão. O primeiro gol veio aos 40 minutos, Netto cruzou e o atacante só precisou colocar pra dentro. Dois minutos depois, a mesma tabelinha aconteceu e a bola parou no goleiro Lucas, que rolou a bola para cima da linha. Apesar da dificuldade para saber se a bola entrou toda para dentro da rede, a arbitragem confirmou o gol.

No segundo tempo, o Inter seguiu mostrando vantagem. Logo aos 5 minutos, Richard fez o terceiro: recebeu no meio, sem marcação, dominou e mandou para o gol de Lucas, que tentou, mas viu a bola bater no fundo da rede. O quarto gol do time gaúcho veio de uma penalidade máxima, depois que Elias foi derrubado na área. Eduardo colocou no canto direito do goleiro. Netto tentou aumentar a goleada, mas Lucas defendeu. No finalzinho, Maranhão tentou diminuir para a Desportiva, O Colorado ainda quase ampliou com Netto, mas Lucas defendeu. A Desportiva-PA tentou descontar com Maranhão, mas a bola acertou o travessão.

O Internacional já ganhou a Copa São Paulo quatro vezes e segue na briga pelo pentacampeonato. Até agora, se classifica para as quartas após cinco vitórias e um empate. Os jogadores Brenner e Eduardo, com cinco gols cada, são os artilheiros do time no campeonato. Além deles, Netto e Elias veem fazendo boas campanhas.