Meia Camilo planeja temporada jogando ao lado de D'Alessandro: 'Era o que almejava'

Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional

Contratado pelo Internacional junto ao Botafogo, em negócio que envolveu o centroavante Brenner ainda na temporada passada, o meia Camilo está aproveitando ao máximo a pré-temporada com o Internacional para buscar seu espaço entre os titulares do técnico Odair Hellmann. Nos testes feitos pelo treinador até o momento, o camisa 21 é titular ao lado de D’Alessandro no meio campo do Inter.

Camilo chegou no Internacional para ser uma referência do time no meio de campo nas ausências de D’Alessandro, mas também trabalhou na última temporada para jogar ao lado do camisa 10. O que se pode afirmar é que a torcida Colorada está ansiosa para ver a dupla jogando lado a lado. Na tarde da última segunda-feira (15), Camilo concedeu entrevista coletiva a comentou sobre o momento que está vivendo no clube:

“Estou muito feliz com essa oportunidade. Era o que almejava, tentei ao máximo para me apresentar bem. Sabendo dessa oportunidade nessa função, tem que estar muito bem. Venho treinando para que possa dar conta do recado. Com relação a D'Ale, isso vai ser dentro dos jogos, como a equipe está se comportando dentro de campo, buscando intensidade com posse de bola, penetração. A gente vai em busca disso, ir melhorando a cada jogo” comemorou Camilo.

O meia também falou sobre a sua preferência em campo e ressaltou que Odair Hellmann deixa ele livre no meio de campo, assim consegue criar as jogadas:

"Sou um jogador de velocidade, tento penetração pelos espaços. Fizemos três jogos com Odair, e ele me viu com condições de fazer esta movimentação e me dando liberdade para rodar por dentro, para fazer a função de um meia também. Isto facilita para o meu jogo, não ficar só esperando a bola, aberto. Estamos tentando com aproximação, organização", avaliou o camisa 21.

Nesta temporada as equipes tiveram um período menor de preparação por conta do calendário mais apertado. Camilo não vê problema nisso e diz que a maioria dos jogadores se apresentou muito bem no clube. O jogador também falou das propostas que foram passadas pela comissão técnica:

"A maioria dos jogadores se apresentou muito bem. Encurtamos alguns trabalhos, a intensidade está alta. A gente já conhece a filosofia de jogo. Odair passa ideias boas e a gente já tem uma base. Isto é muito importante. A gente espera poder ter resultados [...] A gente gosta muito do trabalho, todos os atletas falam bem. A preparação está muito boa. Claro, a gente pode ter dificuldade no início dos jogos. Isto é normal por conta de as outras equipes estarem há mais de um mês treinando. Mas vamos entrar com intensidade, procurar jogar da maneira que ele (treinador) está pedindo, para vencermos os jogos” analisou o meia.

O Internacional volta a treinar na manhã desta terça-feira (16) e antes da estreia no Campeonato Gaúcho tem mais um treinamento marcado para a manhã da quarta-feira (17). O primeiro desafio do Inter no Gauchão será na quinta-feira (18), em casa diante do Veranópolis.