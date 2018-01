Victor Cuesta defende Paulão e culpa antiga gestão pelo rebaixamento: ‘Fizeram tudo errado’

Victor Cuesta concede entrevista coletiva (Foto: Divulgação / S. C. Internacional)

Os jogadores do Internacional estão ansiosos pelo retorno do Campeonato Gaúcho, que será no dia 18 para o clube. Enquanto a bola não rola, os atletas estão sendo preparados pelo técnico Odair Hellmann. O zagueiro argentino Victor Cuesta vai disputar o estadual pelo segundo ano consecutivo. Em 2017 foram nove jogos e um gol marcado no Gauchão.

Victor Cuesta será titular na equipe de Odair Hellmann e terá Klaus como companheiro de defesa. Em entrevista coletiva concedida após o treinamento realizado na manhã desta terça-feira (16), Cuesta saiu em defesa de Paulão, companheiro de posição que ficou manchado pela torcida após o rebaixamento do clube para a Série B. Custa disse que Paulão é um bom zagueiro e transferiu a responsabilidade pelo que aconteceu em 2016 para a direção do clube:

“Todo mundo sabe o tipo de jogador que é o Paulão, um zagueiro muito bom. Teve a desgraça do que aconteceu em 2016, mas não foi por culpa dos jogadores. Acho que o trabalho da comissão diretiva anterior, que passou em 2016, fizeram tudo errado. Então, não tem que cair no jogador. Agora, Paulão tá trabalhando muito bem. Tá pronto para competir por uma vaga por todo o grupo”, defendeu o zagueiro.

Cuesta também falou sobre o período menor de pré-temporada e destacou que o time está correspondendo muito bem as expectativas de Odair Hellmann:

"A pré-temporada foi curta, mas intensa. Trabalhamos muito bem. O que estamos fazendo dentro do campo está próximo do que queremos. Agora temos que pegar ritmo de jogo. Estamos preparado para isto", avaliou Victor Cuesta.

O zagueiro de 29 anos também falou sobre a importância da manutenção da base que estava no clube em 2017. Na visão de Cuesta isso, somado aos atletas que chegaram, vem sendo fundamental para o fortalecimento da equipe:

"O clube manteve a base (do plantel) do ano passado. Também chegaram jogadores para acrescentar, bons jogadores. É importante para fortalecer o grupo, é um ano longo. Todos têm que se preparar para competir", finalizou o defensor.

Antes de entrar em campo pelo Campeonato Gaúcho, o Internacional tem mais um treinamento marcado para a quarta-feira (17). Odair Hellmann deve aproveitar esse último momento para definir os 11 titulares que entraram em campo diante do Veranópolis, às 21h, no estádio Beira Rio. A tendência é que o Inter vá com: Danilo Fernandes; Dudu, Victor Cuesta, Klaus e Uendel.; Rodrigo Dourado, Edenilson, Camilo e D’Alessandro; William Pottker e Leandro Damião, formação mais utilizada pelo treinador durante a pré-temporada.