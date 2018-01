Jogo Internacional x Veranópolis AO VIVO online pelo Campeonato Gaúcho 2018

Boa tarde torcedor que navega pela VAVEL Brasil. Acompanhe a partir de agora tudo que rola na partida entre Internacional x Veranópolis ao vivo pela primeira rodada do Campeonago Gaúcho 2018. Fique conosco!

A expectativa no Internacional é pela dupla Camilo e D'Alessandro. O treinador Odair Hellmann vai apostar nos meias jogando lado a lado no estadual.



Camilo falando com a imprensa (Foto: Divulgação / S. C. Internacional)

Entre as contratações do Veranópolis para o Gaúchão estão cinco jogadores que já vestiram a camisa da dupla Gre-Nal: o lateral-direito Felipe Mattioni e o atacante Wesley que eram jogadores do Grêmio e os volantes Jair e Bertotto, além do meia Talles Cunha que já defenderam o Internacional.

MINUTO A MINUTO DA PARTIDA ENTRE INTERNACIONAL E VERANÓPOLIS PELA PRIMEIRA RODADA DO GAUCHÃO 2018

Em 2017 as equipes também se enfrentaram na primeira rodada, mas em Veranópolis. O empate em 1 a 1 ficou marcado por confusões na torcida do Inter, ainda no primeiro tempo. Pedras foram arremessadas do lado de fora para dentro do estádio e a torcida do Colorada revidou.

O Veranópolis costuma dificultar a vida do Internacional dentro do Campeonato Gaúcho. Em 2016 o VEC venceu o Inter por 2 a 1 no estádio Beira Rio. O Colorado até saiu na frente, mas acabou sofrendo a virada no segundo tempo.

Já o Internacional teve a sua sequência de seis títulos interrompida pelo Novo Hamburgo, que bateu o time da capital na grande final e ficou com a taça.

Em 2017 o Veranópolis terminou a competição na 6ª colocação geral. A equipe Pentacolor acabou eliminada pelo Grêmio nas quartas de final.

A bola vai rolar para Internacional e Veranópolis pelo Campeonato Gaúcho de 2018. As equipes duelam nesta quinta-feira (18), às 21h, no estádio Beira Rio.