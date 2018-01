Primeiro Grenal de 2018 pode ter torcida meio a meio no Beira Rio

Em 2009, clássico foi disputado em Erechim com estádio dividido (Foto: Reprodução / grenais.com.br)

Um assunto vem gerando polemica e dividindo opiniões no Rio Grande do Sul. Em 2018 a Federação Gaúcha de Futebol celebra 100 anos de atividades e para comemorar quer realizar o clássico Grenal, da primeira fase do Gauchão, com o estádio dividido. 50% de Gremistas e 50% de Colorados.

Clássico Grenal com o estádio dividido não é novidade. Recentemente, entre 2009 e 2013, as partidas entre os clubes da capital tiveram as mesmas características, mas foram disputadas no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, no norte do estado. Três confrontos foram marcados nesse período e o Internacional venceu todos. A FGF também realizou um confronto entre Grêmio e Internacional em Rivera-URU. Na ocasião o Tricolor venceu o Colorado de virada, por 2 a 1. A partida fora do país não levou muitos torcedores para o estádio Atilio Paiva Olivera.

Desta vez o assunto está gerando polêmica pois o mando de campo da partida seria do Internacional, tendo mais torcedores do Colorado. O desejo da Federação Gaúcha de Futebol é realizar o clássico no estádio Beira Rio. A direção do Internacional ainda não se pronunciou sobre o assunto, mas caso não concorde com a medida, a FGF poderá indicar outro local para a realização da partida.

(Foto: Reprodução / grenais.com.br)

Francisco Novelleto, presidente da Federação Gaúcha de Futebol, ainda deve se reunir com representantes de Inter, Grêmio, Ministério Público e Brigada Militar para discutir o assunto.

"É uma vontade da federação para prestar uma homenagem ao centenário", falou o presidente da entidade.

A Arena do Grêmio e o estádio Colosso da Lagoa podem surgir como opção caso o Beira Rio não seja liberado e a FGF decida manter a idéia. Romildo Bolzan Júnior, presidente do Grêmio reconhece que o mando da partida é do Internacional, mas simpatiza com a ideia:

"Eu sou simpático a esta ideia, mas preciso respeitar a questão dos sócios. O mando é do Inter e há esta situação, que precisa ser articulada"

Desde 2015 o clássico Grenal vem sendo disputado com um setor de torcida mista, seja no Beira Rio ou na Arena do Grêmio. Além do setor destinado a cada torcida, os clubes disponibilizam cerca de 1.000 ingressos para sócios-torcedores que acompanham o jogo ao lado de um torcedor do time oposto.