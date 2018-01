Com time definido, Internacional estreia diante do Veranópolis pelo Campeonato Gaúcho

INCIDENCIAS: Partida válida pela primaira rodada do Campeonato Gaúcho, no estádio Beira Rio em Porto Alegre-RS.

Para o Internacional, 2017 foi um ano conturbado. Pela primeira vez, o clube jogou a Série B do Campeonato Brasileiro. Após conseguir o acesso à elite do futebol brasileiro, o Colorado dá a largada para temporada 2018 nesta quinta-feira (18). O caminho vermelho neste ano começa mais uma vez pelo Campeonato Gaúcho, onde o Inter enfrenta o Veranópolis, às 21 horas, no estádio Beira Rio.

A equipe colorada já tem seu time definido para o confronto. O técnico Odair Hellmann fez poucas mudanças na equipe que terminou 2017. Apenas dois nomes são novidades. Um deles é o lateral-direito Dudu. Contratado recentemente junto ao Figueirense, o defensor de 22 anos desbancou Cláudio Winck na briga pela titularidade. O outro nome é mais conhecido. Trata-se de Camilo. O meia de 31 anos foi o escolhido para a vaga de Eduardo Sasha, emprestado ao Santos.

Em mais um ano na elite do Gauchão, o Veranópolis chega a Porto Alegre para começar o estadual com o pé direito. Desde o segundo semestre de 2017 sem jogos oficiais, a equipe Pentacolor passou por mudanças tanto na equipe, quanto na comissão técnica. Inclusive, o novo comandante do VEC é um velho conhecido da dupla Grenal. Julinho Camargo, que foi auxiliar-técnico de Paulo Roberto Falcão no Colorado e comandou o Grêmio em 2011, será o técnico do time da serra neste gauchão.

Último trabalho definiu escalação colorada para estreia

O técnico do Internacional, Odair Hellmann comandou o último trabalho antes da primeira partida oficial de 2018. No treinamento da tarde desta quarta-feira (17), Odair fechou os portões durante a primeira parte do trabalho. Cerca de 30 minutos depois, com os portões abertos, o treinador corrigiu o posicionamento dos seus comandados para reposição de bola feita pelo goleiro. Assim, o comandante orientou que a defesa fizesse uma linha de cinco, com seus dois laterais, dois zagueiros e o volante Rodrigo Dourado mais recuado, ao lado da zaga.

Após este trabalho, o Odair realizou atividades de bola parada defensiva e ofensiva. O comandante ajustou o posicionamento dos atletas em ambas as partes. Além de ter treinado algumas jogadas ensaiadas. Por fim, o trabalho foi encerrado com um recreativo de dois toques. Este foi marcado pela descontração. Nesta última atividade, o zagueiro Victor Cuesta foi o destaque. O argentino balançou às redes duas vezes.

Assim, a provável equipe do Inter terá: o goleiro Danilo Fernandes, o lateral-direito Dudu, os zagueiros Klaus e Victor Cuesta, na lateral esquerda, Uendel. O meio-campo abre com Rodrigo Dourado e Edenílson, na extrema direita, William Pottker, no centro, D’Alessandro e na ponta esquerda, Camilo. O comando de ataque fica por conta de Leandro Damião.

Com esta equipe, o Colorado goleou o Lajeadense no último sábado (13). O placar do jogo-treino foi de 8 a 0 para o Inter. A partida ocorreu em quatro tempos de 30 minutos. Na primeira parte (primeiros 60 minutos) a equipe titular fez 2 a 0. Na segunda parte os reservas marcaram mais seis vezes. Destaque para o centroavante Roger, que marcou três vezes e Cláudio Winck, que fez um belo gol de falta. Victor Cuesta, Leandro Damião, Marcinho e Patrick marcaram os outros quatro gols.

Como chega o VEC

Esse é o 25º ano em que o VEC disputa a Primeira Divisão do Campeonato Gaúcho. Fundado em 1992, o Veranópolis é o único time do interior do estado que nunca foi rebaixado. Manter esse feito é um dos objetivos da equipe. Para isso, o Pentacolor conta com cinco atletas que passaram pela dupla Grenal. São eles o lateral Felipe Mattioni e o atacante Weslley, ex-Grêmio. E os volantes Jair e Bertotto, além do atacante Tales Cunha, esses ex-Inter.

+Guia VAVEL do Campeonato Gaúcho 2018: Veranópolis

Destaque para Felipe Mattioni. O lateral-direito criado na base do Grêmio, era uma das novas promessas do clube. Mattioni foi um dos destaques do Tricolor no ano de 2008 e logo em seguida foi vendido ao Milan. Após não se firmar no clube italiano, teve passagens pelo futebol inglês e espanhol. Neste período sofreu com as lesões. Retornou ao Brasil em 2017, onde atuara pelo Boa Esporte. Lá, ele foi comandado por Julinho Camargo, que o indicou ao VEC. Hoje, aos 29 anos, Mattioni tenta retomar sua carreira e voltar a jogar em alto nível.

Em sua pré-temporada, o Veranópolis fez três amistosos. Todos com adversários que jogam o estadual. A equipe de Julinho Camargo empatou em 0 a 0 com São Paulo-RS e Caxias e perdeu por 1 a 0 para o atual campeão gaúcho, Novo Hamburgo. Mesmo assim, o Pentacolor segue confiante para a sequência da competição.

O provável time do VEC tem: Reynaldo; Felipe Mattioni, Léo D'Agostini, Rafael Bonfim e Romano; Fabrício, Jair e Bertotto; Talles Cunha, Wesley e Gabriel Silva.