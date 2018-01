Informações sobre venda de ingressos para Internacional e Veranópolis

(Foto: Divulgação / S. C. Internacional)

A disputa pelo título do Campeonato Gaúcho 2018 vai iniciar na noite desta quinta-feira (18) para Internacional e Veranópolis. A partida será disputada no estádio Beira Rio, às 21h. O Inter anunciou novidades na compra de ingressos para a temporada 2018. Confira as mudanças.

Visando diminuir o número de filas nos portões do estádio Beira Rio, o torcedor que adquirir ingresso deverá informar o local que quer assistir o jogo na hora da compra ou do check in. Assim o torcedor será direcionado para o portão correspondente e não poderá entrar em outro acesso do estádio, como nos outros anos.

Mapa de acessos do estádio Beira Rio (imagem: Divulgação / S. C. Internancional)

Os ingressos para Inter e Veranópolis continuam sendo comercializados. Para os setores inferior e superior, o valor da entrada está R$ 50,00. As Cadeiras Centrais do estádio estão sendo comercializadas por R$ 40,00. Sócios das modalidades Campeão do Mundo e Parque Gigante pagam meia entrada. Já os sócios da modalidade Academia do Povo podem adquirir os ingressos para os setores inferior e superior por R$ 10,00. A entrada da torcida adversária é vendida por R$ 50,00.

Foto (Divulgação / Internacional)

Área VIP

Os ingressos para as áreas VIP do estádio Beira podem ser adquiridos pelo site do Internacional, pelo site do Beiro-Rio Premier Club ou na bilheteria física localizada no Estádio Beira-Rio, no andar térreo do Edifício-Garagem.

Cadeira Central e Lateral no Beira-Rio Premier Club

- Sócio do Beira-Rio Premier Club: R$ 50;

- Sócio do Inter: R$ 75;

- Torcedor: R$ 100,

Cadeira no skybox

- Sócio do Beira-Rio Premier Club: R$ 60;

- Sócio do Inter: R$ 90;

- Torcedor: R$ 120.

Cadeira Mundial no Beira-Rio Premier Club

- Venda exclusiva para Sócio do Beira-Rio Premier Club da mesma categoria: R$ 100.

Camarote

- Consulte valores pelo telefone (51) 3392.1000.

Ingressos para crianças

- De 0 a 7 anos: isentos desde que sentem no colo dos pais;

- De 8 a 11 anos: pagam R$ 50;

- De 12 a 15 anos: pagam meia entrada;

Compra exclusiva na bilheteria física devido à necessidade de apresentar documento de identificação com foto da criança.

FORMAS DE PAGAMENTO

Ingressos Beira-Rio Premier Club:

- Internet: Visa, Master e Elo (somente crédito) ou PayPal.

- Bilheteria física: BanriCompras (somente débito), Master e Visa.

ACESSOS

- Cadeiras do Beira-Rio Premier Club, Camarote e Skybox: portão 1 e passarela

ESTACIONAMENTOS

- Edifício-Garagem:

Andar térreo (coberto): acesso pela Rua Nestor Ludwig

Andar térreo (coberto) e 3° andar (descoberto): acesso pela Rua Fernando Lúcio da Costa

2° andar (coberto para mensalistas): acesso pela Av. Edvaldo Pereira Paiva (Beira-Rio).

VALORES ESTACIONAMENTOS

- Edifício-Garagem:

Compra antecipada térreo e 2° andar (cobertos): R$ 25

Compra antecipada 3° andar (descoberto): R$ 20

*Compra antecipada exclusivamente pelo site www.estapar.com.br/reservabeirario

Compra na hora térreo e 2° andar (cobertos): R$ 40

Compra na hora 3° andar (descoberto): R$ 30