Acordo entre Internacional e Panathinaikos permite chegada antecipada de Rodrigo Moledo

(Foto: Divulgação / Internacional)

Após meses de negociação, Internacional e Panathinaikos chegam a um acordo verbal e Rodrigo Moledo pode desembarcar em Porto Alegre ainda em Janeiro. O contrato do atleta com o clube grego vai até o final de junho. O zagueiro já havia assinado um pré-contrato com o Inter e chegaria ao clube no início de julho, após o fim do seu vínculo com o time de Atenas.

O zagueiro de 30 anos chega para as disputas do Campeonato Gaúcho e Copa do Brasil. A formalização do negócio e o anúncio oficial irá ocorrer apenas quando a rescisão do jogador for assinada.

Os principais empecilhos da negociação foram às dificuldades financeiras enfrentadas pelo Panathinaikos e uma proposta de maior valor realizada pelo PAOK, também da Grécia. No entanto, a vontade do jogador em voltar a atuar pelo Internacional foi o fundamental na negociação entre as partes.

Segundo as informações do site da Rádio Sport FM, de Atenas, o atleta se despediu dos companheiros ainda na última quinta-feira (18) e já inicia sua viagem de volta ao Brasil. O jogador deve desembarcar no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, ainda no fim desta semana.

Situação da defesa do Inter é favorável a Rodrigo Moledo

Analisando os zagueiros disponíveis neste momento no Internacional, é possível que Rodrigo Moledo passe a ser o favorito na vaga que hoje pertence à Klaus. Sua ótima imposição física e seu bom desempenho na bola área credenciam ao zagueiro para jogar ao lado de Victor Cuesta. No entanto, o zagueiro deve passar por um período de avaliações físicas, além de uma breve adaptação.

Além de suas qualidades, Moledo tem a seu favor o fato de Ernando e Paulão estarem fora da primeira lista de inscritos do clube para o Campeonato Gaúcho. Isso credencia o zagueiro a pelo menos uma vaga no banco de reservas do colorado. No entanto, após uma negociação tão extensa e desgastante, é difícil que Rodrigo Moledo fique entre os suplentes.