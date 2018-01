Com gol de William Pottker, Internacional bate Veranópolis na estreia do Gauchão

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA PRIMEIRA RODADA DO CAMPEONATO GAÚCHO 2018, SENDO DISPUTADO NO ESTÁDIO BEIRA RIO

Na noite da última quinta-feira (18), o Internacional recebeu a equipe do Veranópolis, da Serra gaúcha, para fazer sua primeira partida no Campeonato Gaúcho 2018. A equipe comandada por Odair Hellmann teve algumas dificuldades durante os 90 minutos, mas conseguiram vencer por 1 a 0. William Pottker fez o gol da noite.

Diante um público superior a 15 mil pessoas, o Internacional estreou o ano com o pé direito. Não foi uma vitória encantadora, mas foi o suficiente para garantir os três pontos. No primeiro tempo, o colorado começou dominando a partida e pressionando mais a equipe da Serra, só que não conseguia criar chances. O Veranópolis foi gostando do jogo e equilibrou. Criou algumas chances, mas não conseguiu converter em gols. A dupla Camilo e D'Alessandro não correspondeu a expectativa. Bertotto, do VEC, foi bem. Além de marcar o capitão Colorado, o volante também deu passes precisos para bons ataques do time Pentacolor.

Veio o segundo tempo e o colorado voltou melhor. Logo no início abriu o placar com William Pottker. Após lançamento de Rodrigo Dourado, que o deixou cara a cara com o goleiro Reynaldo. O Inter continuou em cima, mas não conseguiu ampliar o marcador. Então, o Veranópolis teve que sair pro jogo e pressionar para tentar sair com pelo menos um ponto de Porto Alegre. Só que o time da Serra já não tinha mais forças e o cansaço acabou atrapalhando um pouco.

Repercussão

O técnico Odair Hellmann gostou da primeira partida do clube no ano, mas vê pontos a serem corrigidos:

"Acredito que cada jogo há uma evolução. Sempre teremos coisas para corrigir. Mas acho que jogo a jogo iremos solidificando mais a nossa ideia" Afirmou o comandante colorado.

Autor do gol, William Pottker comentou sobre ter marcado o gol da vitória colorada na noite desta quinta-feira.

"Mais importante que o gol é a vitória. Quero parabenizar os meus companheiros pela dedicação na parte tática. Salientou o atacante do Inter", disse o artilheiro da noite.

O próximo jogo do Inter será no domingo (21) contra o Novo Hamburgo, no Estádio do Vale, às 17h. Colorado quer tentar embalar uma sequência positiva neste início de Gauchão.