Odair se mostra satisfeito com atuação, prevê evolução e indica rodízio nas próximas rodadas

(foto: Ricardo Duarte / Internacional)

Odair Hellmann se mostrou satisfeito com o que viu na vitória do Inter por 1 a 0 sobre o Veranópolis, com gol de William Pottker, na estreia do Internacional no Campeonato Gaúcho 2018. O treinador Colorado viu que a equipe teve alguns problemas, mas creditou a "perna pesada" por a equipe ainda estar em fase de preparação para a temporada. O técnico garantiu que haverá evolução natural do time nas próximas rodadas e comemorou o fato de a equipe ter reproduzido o que foi treinado. Odair indicou que fará rodízio na equipe nas próximas rodadas por conta da sequência de jogos.

"Avalio como positiva a estreia", declarou o treinador. "Tivemos 15 dias de preparação. Mesmo jogando em casa, conseguimos nos portar muito bem em campo. A gente é obrigado a dar muito volume no treinamento e o jogador fica mais pesado, com ações mais lentas. Por todo o processo, foi normal. Tivemos erros de passe pela perna pesada, principalmente quando tentamos a circulação por dentro. Está tudo natural para um começo de temporada", avaliou Odair Hellmann.

Odair reconheceu a boa atuação do Veranópolis, do técnico Julinho Camargo. "Sabíamos das dificuldades que íamos encontrar, das qualidades do Julinho, dos times muito bem organizados que ele montou desde que foi divulgada a tabela", comentou.

Odair finalizou projetando as próximas rodadas. "Haverá evolução natural. Tivemos erros de passe porque a perna está pesada, mas acho que está dentro do parâmetro natural de início de temporada, a pré-temporada segue, temos planejamento. Vamos observar os jogadores que sentiram. Mas é um momento de oportunizar para alguns. Nós não podemos jogar seis partidas de três em três dias com a mesma equipe" finalizou.

O Inter voltará a campo neste domingo(21) contra o Novo Hamburgo, o atual campeão gaúcho, às 17 horas, no estádio do Vale, em Novo Hamburgo (RS).