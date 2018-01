Jogo Novo Hamburgo x Internacional AO VIVO pelo Campeonato Gaúcho 2018

PARTIDA ENTRE NOVO HAMBURGO E INTERNACIONAL AO VIVO PELA SEGUNDA RODADA DO CAMPEONATO GAÚCHO 2018 na VAVEL Brasil!

O Internacional quer a segunda vitória na competição. Na primeira rodada a equipe de Odair Hellmann teve algumas dificuldades para vencer o Veranópolis. William Pottker garantiu os três pontos do time no Beira Rio.

O Novo Hamburgo espera se recuperar da estreia com derrota. Na primeira rodada o time do Vale dos Sinos foi até Caxias do Sul e saiu derrotado por 3 a 0.

Novo Hamburgo e Internacional se enfrentam no Estádio do Vale na tarde deste domingo (21), às 17h, pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho 2018.

O Novo Hamburgo foi uma pedra no sapato do Internacional em 2017. Pela fase de grupos do Gauchão, o Nóia venceu o Colorado por 2 a 1 em pleno Beira Rio. As duas equipes voltaram a se enfrentar na final da competição. O primeiro jogo foi na casa do time vermelho e a equipe do Vale dos Sinos segurou o empate em 2 a 2. Na partida de volta, em Caxias do Sul, as equipes voltaram a empatar. O 1 a 1 na serra levou a partida para os pênaltis. Nas cobranças o Nóia venceu e saiu Campeão,.