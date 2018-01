Com time reserva, Inter marca três e goleia Novo Hamburgo

Google Plus

Foto: SC Internacional

O Internacional visitou o Novo Hamburgo neste domingo (22) com muita chuva e sem D'alessandro e Damião, mas time reserva não deixou a desejar. Thales, Danilo Silva e Nico López marcaram e, mais uma vez, o atual campeão do Gauchão 2017 perdeu de goleada.

Na segunda rodada do Campeonato Gaúcho, Odair Hellman resolveu surpreender e escalou um time de reservas mais Danilo Fernandes. Com isso, os reforços Ruan, Patrick e Roger puderam estrear e mostraram que foram boas contratações mesmo com muita chuva e um gramado difícil.

Na quarta, o Internacional viaja para enfrentar o Caxias, que também goleou o Novo Hamburgo, às 21h45. Esse, por sua vez, chega na capital para jogar contra o São José às 20h30.

Reservas brilharam

Logo aos 16 minutos, numa cobrança de escanteio, Thales subiu e deu uma cabeçada forte e certeira, abrindo o placar. O jogador comemorou muito seu primeiro gol. Depois, aos 30, Roger tabelou com Patrick e Marcinho, mas o atacante chutou para fora.

A torcida reclamou e o técnico Beto Campos foi a loucura para reorganizar o Novo Hamburgo que chegou com Assis, Juninho e Conrado, na maioria das vezes pela esquerda. Antes do intervalo, o Inter quase marcou o segundo com Patrick e Nico, mas o goleiro Max salvou.

Na volta para o segundo tempo, Beto e Odair mudaram seus times. O Novo Hamburgo voltou mais agressivo, tendo uma série de escanteios a seu favor, mas não resultou em nenhum gol. Odair colocou Edenilson e Pottker e os dois foram fundamentais para a vitória.

Aos 28 do segundo tempo, Edenilson cobrou escanteio para a área e Danilo Silva marcou o segundo do Inter. Aos 34, Pottker cruzou na cabeça de Nico López e estava sacramentada a goleada. O Noia até tentou diminuir e Jean Silva quase marcou aos 42.

Assim como o Internacional tem 100% de aproveitamento no Gauchão até agora, o Novo Hamburgo perdeu de goleada os dois jogos. Parece que o time agiu e rápido que ganhou o Campeonato em 2017 ficou lá atrás.