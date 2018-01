Odair Hellmann destaca bola parada após vitória no Gauchão: 'resolve 40% dos jogos do mundo'

Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional

O Internacional buscou na tarde deste domingo (21) a sua segunda vitória no Campeonato Gaúcho. Fora de casa, diante do Novo Hamburgo, a equipe de Odair Hellmann utilizou da bola aérea para superar o atual Campeão Gaúcho. Os zagueiros Thales e Danilo Silva marcaram um gol cada e Nico López fechou o placar.

Odair Hellmann, treinador do Internacional, celebrou o segundo jogo sem sofrer gols na competição e ainda falou sobre a bola parada da equipe. Dois gols da partida saíram após cobranças de escanteio.

“É importante (para os zagueiros) não sofrer gols. A bola parada é uma fase importante. Você precisa trabalhar e ter uma bola parada muito forte. Sofremos, mas estivemos concentrados para suportá-la (a pressão). Acredito no duelo, em estar ligado. Na bola parada ofensiva, há mais combinação”, avaliou o treinador.

Ainda sobre a bola parada, Odair Hellmann complementou: “A Bola parada resolve 40% dos jogos do mundo. Fomos concentrado. Tínhamos trabalhando a parte ofensiva, porque eles fazem marcação individual. Trabalhamos situações, conseguimos”.

Em dois jogos, o Inter utilizou duas equipes diferentes no Gauchão. O calendário apertado fará com que a equipe Colorada utilize do rodízio no campeonato estadual. Odair Hellmann ainda vê pontos a serem melhorados, mas se diz satisfeito com os dois times:

“Gostei dos dois times, das duas vitórias. São seis pontos importantes. Temos coisas a corrigir, mas o dia a dia você constrói. Mas é melhor evoluir ganhando”, celebrou.

Agora o Internacional concentra seus treinamentos visando o próximo jogo. O time Colorado entra em campo na quarta-feira (24) fora de casa, diante do Caxias. A partida está marcada para às 21h45.