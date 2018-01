Internacional x São Paulo AO VIVO online pela Copa São Paulo de Futebol Júnior 2018

Google Plus

ARBITRAGEM: Thiago Luis Scarascati (SP).

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO SÃO PAULO: Júnior; Tuta, Walce, Rodrigo e Liziero, Cássio, Luan e Igor Gomes; Antony, Toró e Gabriel Novaes.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO INTERNACIONAL: Carlos Miguel, Leandro Córdova, Bruno, Roberto e Eduardo; Vinícius, Juliano, Elias e Richard; Netto e Brenner.

Outro atacante destaque da Copa São Paulo 2018 está no São Paulo e é um dos que dividem a artilharia. Se trata de Toró, que fez os dois gols do Tricolor Paulista no jogo contra o Vitória, sendo um deles, um golaço de cobertura.

Um dos artilheiros da competição com 6 gols, o principal destaque do Internacional é o atacante Brenner. O jogador, que uma das esperanças do torcedor colorado para o futuro, marcou um dos gols da vitória sobre o Santos.

Já o São Paulo teve bem mais trabalho para chegar nessa fase da Copinha. Os últimos dois jogos da equipe foram vencidos no sufoco. O primeiro, contra o Cruzeiro pelo placar mínimo e nas quartas, classificação nos pênaltis contra o Vitória, depois de ter ficado atrás no placar em duas oportunidades.

Com uma bela campanha na competição, o Colorado chega a semifinal depois de ter vencido um dos favoritos ao título de forma avassaladora. Contra o Santos, o time gaúcho fez 4 a 0 e não deu a menor chance para o Peixe.

Boa tarde, torcedor! Acompanhe o tempo real de Internacional e São Paulo, pelas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2018. O jogo acontece na Arena Barueri, em Barueri-SP, nesta segunda-feira (22), às 20h. Siga ao vivo tudo o que acontece na partida na VAVEL Brasil!