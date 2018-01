Jogo Caxias x Internacional AO VIVO online pelo Campeonato Gaúcho 2018

+Reservas do Internacional fazem 'dever de casa' e goleiam Novo Hamburgo

MINUTO A MINUTO DA PARTIDA ENTRE CAXIAS E INTERTENACIONAL, PELA TERCEIRA RODADA DO GAUCHÃO

O empate foi na segunda rodada da competição. Os times voltaram a se encontrar nas semifinais. O Inter já estava vivendo o drama dos goleiros na época. No Beira Rio, os donos da casa venceram por 1 a 0. Keiller, terceiro goleiro do time, foi obrigado a entrar no decorrer da segunda partida. O Caxias venceu o jogo da volta, também por 1 a 0. O resultado levou a partida para os pênaltis.



Keiller comemora defesa (Foto: Ricardo Duarte)

Em 2017 as equipes se enfrentaram três vezes durante o Gauchão. Duas partida foram no Beira Rio e uma no estádio Centenário, palco do jogo de logo mais. Foi um empate e uma vitória para cada lado. O Inter levou a melhor nesse duelo e eliminou o time da serra na semimfinal da competição.

Caxias e Internacional chegam com 100% de aproveitemento na terceira rodada do Camepeonato Gaúcho. Equipe da serra bateu simplesmente o Novo Hamburgo, atual Campeão da competição e o Grêmio, jogando em Porto Alegre. Internacional venceu Veranópolis e o Novo Hamburgo.