Internacional prolonga empréstimo de Leandro Damião até o fim do ano

(Foto: Divulgação / S. C. Internacional)

O Internacional anunciou na tarde desta terça-feira (23) a prolongação do empréstimo de Leandro Damião. O jogador de 28 anos retornou ao clube gaúcho em julho de 2017 para ficar por uma temporada. Pensando no futuro do clube, a direção Colorada se mobilizou para contar com o atleta por mais seis meses.

Emprestado pelo Santos ao time gaúcho, Leandro Damião se destacou em 2017 pelo Internacional na campanha que devolveu o clube para a Série A do Campeonato Brasileiro. Foram 17 jogos e oito gols marcados desde o seu retorno. O Internacional já demonstrava desejo em contar com o centroavante por mais tempo. Damião, que é identificado com o clube, também queria permanecer.

A direção do Internacional sacramentou a negociação após reunião com o jogador e seus representantes na tarde desta terça-feira. O novo acordo permite que Leandro Damião fique até dezembro no clube que o projetou para o futebol.

“Me sinto bem. O Inter foi a equipe que me abriu as portas. Sempre dei meu máximo e espero ser feliz por muito tempo”, celebrou Leandro Damião.

O Contrato de Leandro Damião com o Santos acaba no final do ano e o jogador pode ficar livre no mercado. A expectativa que fica agora é pela compra do atleta após o final do ano. A direção Colorada deverá acertar a negociação do centroavante para 2019.