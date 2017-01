Red Bull Brasil goleia Joinville na Copinha e depende apenas de si para avançar de fase

O Joinville entrou em campo pela segunda rodada da copinha contra o Red Bull Brasil. As coisas começaram bem para os catarinenses, mas um apagão de dois minutos foi o suficiente para o tricolor perder o controle do jogo, e consequentemente, perder a partida. Tudo agora fica para a última rodada, e o JEC depende apenas de si para classificar, basta vencer o Paulista, que é o atual líder com 6 pontos ganhos.

Fazendo seu terceiro gol em dois jogos, Marlyson foi quem abriu o placar, criando o famigerado clima de “empolgou”, mas Gabriel Silva (min. 28) e Rodrigo (min. 30) trataram de mudar o cenário completamente, fazendo o Joinville se perder na partida, sendo que até então, vinha fazendo um bom jogo. Além de colocar o Red Bull de vez na briga, esse resultado embolou o grupo, ou seja, as equipes chegam na última rodada, somente com o Vitória da Conquista-BA fazendo figuração, sendo três vagas para dois times.

A rodada decisiva do grupo 11 vai acontecer no próximo sábado (07); o Red Bull Brasil vai enfrentar o já eliminado Vitória da Conquista-BA, e precisa apenas vencer para conseguir a sua classificação. Enquanto isso, o tricolor para não sofrer tanto, precisa apenas vencer o líder Paulista de Jundiaí, tarefa que promete ser complicada, de acordo com o cenário do grupo.

Começo bom de jogo, mas a falta de consistência pesou

Contando com o fator do adversário ser um pouco mais qualificado, o Joinville fez um bom início de jogo, e também abriu o placar cedo, quando Marlyson (guardem esse nome) subiu e testou a bola para as redes logo aos 9 minutos de jogo. A história da estreia irá se repetir, certo? Errado! O clube paulista conseguiu o empate aos 28 minutos com Gabriel Silva, e a virada aos 30 minutos, com Rodrigo, o que desestabilizou o tricolor.

O jogo não fluía, o cansaço bateu, e o Red Bull se aproveitou para fazer mais dois gols ainda na partida, ambos com Luan. 4 a 1 no placar e a primeira derrota do JEC na competição, de certa forma triste, mas nada que instale o caos, até porque, basta uma vitória simples na última rodada para classificar.

Com outra vitória simples, Paulista vence Vitória da Conquista segunda na competição

Os donos da casa conseguiram o segundo triunfo na competição, placar que deixa o Paulista ‘na boa’, precisando apenas de um empate na última rodada. O gol veio somente aos 45 minutos da segunda etapa, e o mensageiro do caos foi Matheus, que fez o gol em uma cobrança de penalidade máxima.