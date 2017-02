Técnico Fabinho Santos admite superioridade do Tubarão após derrota

(Foto: Divulgação / Joinville Esporte Clube)

Neste sábado (18), o Joinville voltou a tropeçar pelo Campeonato Catarinense 2017. O Tricolor vinha de uma vitória fora de casa pela Copa do Brasil, mas não conseguiu segurar o lanterna Tubarão e saiu derrotado pelo placar de 2 a 0 no estádio Domingos Gonzales. O atacante colombiano Rentería marcou os dois gols do jogo.

Fabinho Santos, técnico do Joinville, admitiu que o Tubarão foi superior na partida. Para ele o JEC criou pouco e o adversário soube aproveitar as chances: “Eles foram superiores, o gol saiu, mas podia ter saído antes. Eles criaram as melhores chances, fica o mérito. Segundo tempo tentamos ter mais a bola, Lúcio Flávio criou um pouco mais, mas infelizmente não tivemos força no ataque para fazer os gols”, declarou o treinador.

O Joinville entrou em campo desfalcado. Caique, Fernandinho, Kadu e Batata não atuaram diante do Tubarão. Fabinho Santos também admitiu a falta desses jogadores em seu sistema: “Faz falta porque são atletas da posição. A gente vinha com um lado direito muito forte com o Caique, ele faz muita falta, mas a gente espera que voltem logo. Agradecemos o esforço dos atletas que tentam substituí-los, mas eles realmente deixam o grupo mais forte”, disse Fabinho Santos.

A situação do Joinville na competição ficou bastante complicada após mais um tropeço. Com seis pontos, o JEC é o nono colocado do campeonato estadual. O clube ainda perdeu mais uma posição, neste domingo (19), por conta da vitória do Metropolitano. O Tricolor volta a campo pelo Campeonato Catarinense na próxima quarta-feira (22). Fora de casa, o time de Fabinho Santos quer buscar uma recuperação diante do Inter de Lages. que ocupa a sétima colocação no Estadual. Caso consiga vencer o confronto direto, a equipe ultrapassará o próprio adversário e atingirá, ao menos, a oitava colocação, sem depender de outros resultados.