Joinville bate Brusque em casa em sua primeira partida no Estadual

A temporada de 2018 começou bem para o torcedor do Joinville. Jogando em casa na noite desta quarta-feira (17), o JEC se impôs em campo e foi melhor durante os 90 minutos contra o Brusque e estreou com vitória no Campeonato Catarinense 2018. Thiago Alagoano e Murilo abriram vantagem para o Coelho, fazendo os gols dos donos da casa. Edu descontou para a equipe visitante.

No final de semana o JEC buscará a segunda vitória consecutiva, em Florianópolis,diante do Avaí. O Brusque joga em casa diante do Inter de Lages. As partidas acontecem no próximo domingo (21), às 17h.

Jogando diante de 2.256 torcedores na Arena Joinville em Santa Catarina, a equipe do JEC começou a partida pressionando o Brusque, enquanto os visitantes apostavam suas fichas nos contra ataques. Aos 23 minutos do primeiro tempo, a bola chegou a balançar a rede do Coelho, mas Bídia estava em posição irregular e o gol acabou sendo anulado.

Aos 27 minutos, o JEC abriu o placar após uma linda jogada coletiva. Madson tocou para Murilo que deixou Tiago Alagoano livre na entrada da área, o artilheiro tricolor fuzilou o goleiro adversário fazendo 1 a 0.

Apesar da vantagem construída no primeiro tempo, o JEC não tirou o pé do acelerador e ampliou o placar logo aos oito minutos do segundo tempo. Murilo aproveitou o rebote dado por Dida, ampliando o placar para 2 a 0. Vantagem que durou três minutos: depois do vacilo na saída de bola da zaga do Joinville, o Brusque acabou descontando com Edu.

Apesar da equipe adversária encostar no placar, o Joinville pouco foi ameaçado pelo Brusque, pelo contrário, a equipe da casa teve no mínimo mais quatro oportunidades para ampliar o placar, mas acabou parando no goleiro Dida que acabou garantindo que não houvesse mais alteração no placar.