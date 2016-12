Após quebra de contrato, Náutico vai acionar Odebrecht em janeiro

Arena recebeu jogos da Copa em 2014 (Foto: Mateus Schuler/Vavel Brasil)

O Naútico sempre teve no Estádio dos Aflitos, um dos principais trunfos para as vitórias. Mas ao fim de 2012, recebeu uma proposta que foi irrecusável. A Odebrecht, construtora que foi a responsável pela construção da Arena Pernambuco, estádio que foi uma das sedes da Copa do Mundo 2014, procurou o clube para firmar uma parceria, onde o clube jogaria na Arena e seria recompensado financeiramente por isso.



Mas após pouco mais de 3 anos, o Governo de Pernambuco decidiu, em março de 2016, rescindir o contrato de concessão da Arena. A partir de junho, quando o governo assumiu a Arena, o Naútico negociou diretamente com ele, garantindo 100% de renda pro clube desde então.

A história não para por aí, devido a rescisão unilateral feita pelo Consórcio Odebrecht, o Naútico pretende, através de seu departamento jurídico, entrar em breve com ação na justiça arbitral para pedir uma indenização por quebra de contrato, que tinha como acordo, que o Naútico jogaria as suas partidas de mandante por 33 anos, com cerca de 500 mil mensais, à depender da série que o clube estivesse jogando.

Bernardo Wanderley(vice-jurídico), explicou que a Justiça Comum não poderia ser acionada (Foto: Divulgação/Clube Naútico Capibaribe

Em nota oficial divulgada no site alvirrubro, o vice-presidente jurídico, Bernardo Wanderley, tratou de tranquilizar a torcida: "Queria deixar o torcedor mais tranquilo quanto essa questão da quebra de contrato com a Odebrecht, porque o Náutico em nenhum momento ficou inerte a isso. Tomamos uma característica ofensiva contra a construtora para receber esses valores".

Ele também ressaltou porque o Naútico não entrará na justiça comum e sim na arbitral: "Esse procedimento exige que os dois lados sugiram um juiz, e a câmara escolhe entre eles quem vai ser o responsável pelo julgamento da causa. Outra característica importante é que a ação arbitral é mais rápida, porém mais cara", enfatizou.