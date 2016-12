Náutico terá cearense como adversário na Copa do Brasil pela terceira vez

Foto: Divulgação/Náutico

Uma terra familiar para o Timbu. O sorteio da Copa do Brasil na manhã desta quinta-feira (15) colocou o Estado do Ceará na rota do Náutico. O adversário do Timbu será o Guarani de Juazeiro. Pela terceira vez na competição nacional, o Timbu visitará a Terra da Luz. As outras duas ocasiões foram nas Copas de 1990 e 2012, contra Ceará e Fortaleza, respectivamente. O retrospecto do alvirrubro pernambucano é regular, com uma classificação diante do Vozão e uma eliminação frente ao Leão do Pici.

Ceará foi uma das vítimas do Náutico na melhor campanha timbu na Copa do Brasil

Em 1990, na segunda edição da copa brasileira, Náutico e Ceará se encontraram nas oitavas de final. Haviam deixado Treze e River-PI, nesta ordem, pelo caminho. À época, as equipes eram treinadas por Otacílio Gonçalves e Dimas Figueiras. Os pernambucanos estavam na Série A, e os cearenses militavam na Série B. primeiros 90 minutos foram jogados no Estádio Presidente Vargas, na capital cearense, em 10 de julho, e registraram um empate sem gols.

A definição da vaga na próxima fase ficou para o Estádio dos Aflitos. Cinco dias depois da ida, o Alvirrubro da Rosa e Silva não tomou conhecimento do Alvinegro de Porangabuçu e aplicou uma imponente vitória de 3 a 0. O potente trio de ataque formado por Nivaldo, Ocimar e Bizu fez a festa da parte vermelha e branca do Recife.

Nas quartas de final, o Clube Náutico Capibaribe protagonizou uma grande reviravolta contra o Remo: mesmo derrotado por 3 a 1 em Belém do Pará, teve forças para reagir e aplicar uma sonora goleada de 4 a 0 na capital pernambucana. O sonho do título nacional acabou na semifinal, contra o Flamengo: derrota por 3 a 0 no Rio de Janeiro e empate em 2 a 2 no Recife. Mais tarde, o Fla derrotaria o Goiás na decisão e ficaria com a taça. Ao Timbu do Capibaribe restou o orgulho por ter consagrado o artilheiro do certame: o atacante Bizu anotou sete gols.

Esta é, até hoje, a melhor campanha do Timba na Copa do Brasil.

Fortaleza passeou e despachou o Alvirrubro da Rosa e Silva

No ano de 2012, com a competição mais dilatada, o Náutico mediu forças com o Fortaleza na segunda fase. Os escretes eliminaram, respectivamente, Santa Cruz-RN e Comercial-PI na fase de estreia.

Mesmo recém-promovido à Série A, o Hexacampeoníssimo de Pernambuco passava por um momento bastante conturbado. O time não vencia há seis jogos, e a demissão do técnico Waldemar Lemos após uma derrota de 2 a 1 para o Serra Talhada nos Aflitos em pleno 7 de abril, dia do aniversário do clube, havia agravado a crise. Nessa situação, os alvirrubros foram ao Presidente Vargas, mesmo palco do jogo de ida contra o Ceará em 1990, encarar o FEC, que àquele ano já estava na Série C. Levi Gomes era o técnico interino, enquanto Nedo Xavier comandava os leoninos.

O Leão do Pici não teve piedade do Timbu. Rafinha e Jaílson colocaram os mandantes em vantagem no primeiro tempo. Na segunda etapa, Geraldo converteu pênalti e Cléo fechou a conta: 4 a 0 fora o baile. A partida de volta foi meramente protocolar. Diante de apenas duas mil pessoas no Estádio dos Aflitos, o Náutico se despediu da copa nacional com uma vitória por 2 a 1. Os visitantes saíram na frente com Jaílson na etapa inicial, mas Marlon e Léo Santos proporcionaram aos donos da casa uma reviravolta nos 45 minutos finais.

Mais tarde, o Fortaleza Esporte Clube acabou eliminado pelo Grêmio nas oitavas de final com duas derrotas de 2 a 0.

Quase um Náutico x Sport?

Foto: Divulgação/Guarani de Juazeiro

O Guarani Esporte Clube é uma das grandes forças do interior cearense. Fundado em 10 de abril de 1941, é o clube mais antigo da região do Cariri e tem dois Campeonatos Cearenses da segunda divisão e duas Copas Fares Lopes como títulos mais importantes. Protagoniza com o Icasa, seu conterrâneo de Juazeiro do Norte, o Clássico do Interior, uma das grandes rivalidades do futebol local. O "Guaraju" será a terceira agremiação cearense a enfrentar o Clube Náutico Capibaribe na segunda competição mais importante do futebol brasileiro.

O escudo do Leão do Mercado é muito parecido com o do Sport, o maior rival do Timbu. De fato, um dos fundadores do clube admirava o Sport Club do Recife e decidiu homenagear o Leão da Praça da Bandeira ao adotar as mesmas cores, o mesmo mascote e o mesmo estilo de escudo para o clube norte-juazeirense.

Conforme manda o regulamento da Copa do Brasil 2017, a primeira fase será disputada em jogo único na casa do time que esteja abaixo do adversário no ranking da CBF. O empate classifica a equipe visitante. Em outras palavras, o Náutico visitará o Romeirão, e o Guaraju só passa de fase em caso de vitória.