Náutico vai organizar jogo de despedida oficial para ídolo Kuki em 2017

Foto: Juana Carvalho/VAVEL Brasil

Um dos maiores desejos do torcedor alvirrubro é poder se despedir oficialmente de um dos jogadores mais importantes da história do clube. E o dia de ver Kuki em campo com a camisa do Timbu pela última pode estar mais próximo do que a torcida imagina, pois o Náutico está organizando uma partida de despedida oficial para o ídolo, algo que deve acontecer na próxima temporada.

Contar com um jogo festivo para se despedir diante da torcida do alvirrubro de Rosa e Silva, sempre foi um desejo do ex-atacante Kuki, que atualmente trabalha como auxiliar-técnico do Náutico. Diante da possibilidade de retorno aos Aflitos, os responsáveis pelo marketing do Timbu já planejam a partida para encerrar a temporada 2017 de maneira festiva e reverenciando o ídolo campeão do Campeonato Pernambucano por três vezes.

De acordo com o vice-presidente de marketing do Timbu, Kléber Medeiros, os detalhes de como acontecerá a partida ainda não estão definidos, algo que deve acontecer apenas na metade de janeiro. Desta maneira, deixou claro apenas que existe realmente o interesse em promover esse jogo de grande desejo dos alvirrubros.

“É do nosso interesse sim fazer uma homenagem para nosso grande ídolo. Kuki fez muito pelo Náutico ao longo desses anos. Ainda não temos mais informações de como acontecerá a partida, pois estaremos nos reunindo para discutirmos os detalhes. Esperamos fazer o planejamento para este jogo apenas em meados de janeiro”, comentou o vice-presidente de marketing do Timbu.

Está será a terceira vez que o Náutico tentará fazer uma despedida oficial para o ex-atacante Kuki. Na primeira oportunidade, o clube não encontrou datas suficientes para realizar a partida, enquanto depois o ex-jogador acabou sofrendo uma lesão no joelho. Kuki é o jogador que mais vestiu a camisa do Náutico, sendo 387 jogos e 179 gols marcados. Pelo clube, ele foi campeão do Campeonato Pernambucano em 2001, 2002 e 2004.