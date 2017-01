Juninho aprova estrutura do Náutico e comemora nova parceria com Anselmo

Atleta defendeu as cores do Leão do Pici na Série C em 2016 e falhou no acesso à Série B (Foto: Divulgação/Náutico)

Com séria reformulação para 2017, o Náutico segue se preparando para a temporada em forte ritmo no CT Wilson Campos, na Guabiraba, na Região Metropolitana de Recife. Neste início da pré-temporada, sob orientação do técnico Dado Cavalcanti, o elenco do Timbu reforça bem a parte tática, contestada por alguns torcedores durante todo o 2016.

Um dos jogadores que está com o grupo é o atacante Juninho, reforço contratado após se destacar no Fortaleza na Série C. Na tarde desta quinta-feira (5), o atleta foi apresentado oficialmente pelo alvirrubro da Rosa e Silva. Motivado, declarou atuar pelos lados do campo e sendo o garçom, exaltando ainda a estrutura do Centro de Treinamento.

"Sou jogador de beirada de campo, pois faço jogadas para poder dar a ajuda aos centroavantes na hora de fazer o gol, mas procuro fazer os meus gols também. A estrutura do Náutico é muito boa, com o CT bem organizado e foi isso que me motivou a vir para cá. Venho, bem como nos outros times, buscar títulos, já que por onde passei fui campeão", disse, visando repetir com sucesso nova parceria junto a Anselmo, com quem atuou no Atlético-GO e no Leão do Pici.

Atacante já está treinando junto ao restante do grupo alvirrubro (Foto: Léo Lemos/Náutico)

"Essa já é a quarta ou quinta passagem que tenho com Anselmo pela minha carreira. Atuamos juntos pelo Atlético-GO, conquistamos vários títulos e, neste último ano, jogamos pelo Fortaleza. Ele é um excelente jogador e ótimo goleador. Espero que a gente possa fazer um grande ano no Náutico e com muitos gols", completou.

Em contrapartida, essa é a primeira vez que será comandado por Dado na carreira. Com contrato até o fim do ano, o jogador assegura ter tido uma boa impressão do comandante, dizendo ter assimilado a filosofia a ser traçada, ressaltando toda a importância dos treinamentos táticos promovidos.

"Dado é uma pessoa espetacular e pude conviver poucos dias, porém já deu para perceber que é um amigo. Ele passa tudo para o time com muita tranquilidade. Aos poucos, vamos pegando a parte tática que ele quer e isso será importante para o nosso ano, já que os objetivos ditos pela diretoria são fundamentais à carreira", encerrou.