Maylson aprova trabalho de Dado Cavalcanti no Náutico: “Ganhamos muito”

(Foto: Léo Lemos/Náutico)

Assim como o lateral-direito Joazi, o meia Maylson foi um dos jogadores que seguiram no Náutico para 2017 e, já nos primeiros dias de pré-temporada, elogiou o trabalho do técnico Dado Cavalcanti.

"Estou conhecendo Dado pessoalmente. Foram poucos treinos, mas estou gostando bastante. Ele estuda e entende bastante. Vejo que ele é inteligente e está querendo muito vencer. A gente também quer bastante", afirmou o jogador.

O Náutico está tendo a oportunidade de iniciar seu planejamento já na primeira semana do ano com treinador e boa parte do elenco, o que possibilita um maior entrosamento entre os atletas. "Não estamos trabalhando apenas a parte física, já estamos com bola todos os dias. É bom para conhecer os companheiros que chegaram e entrosar o mais rápido possível. O Dado Cavalcanti faz um trabalho diferente e todos estão gostando"

Com exceção de Vinícius – que retornou ao Atlético-PR –, o meio de campo do Náutico segue o mesmo que terminou a temporada passada, sendo o setor que sofreu menos alterações. Com 14 jogos na temporada, um dos primeiros a acertar a renovação foi o meia ainda durante a Série B 2016. Segundo ele, mesmo recebendo outras propostas, Maylson disse que gostaria de permanecer no Náutico e buscar títulos e acesso.

"Fiquei porque gostei do clube, da cidade e estou feliz aqui. Só não estou mais feliz porque não conseguimos o acesso. Acredito no planejamento e é por isso que fiquei. Acho que podemos conseguir algum título no primeiro semestre e o acesso depois. Tive duas propostas, uma do Brasil e uma de fora do país, mas resolvi ficar", encerrou.