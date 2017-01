Novo reforço, Alison chega para aumentar opções no setor ofensivo do Náutico

Atacante se junta a Juninho e Anselmo como novos reforços pro ataque (Foto: Divulgação / Náutico)

Um dos maiores problemas que culminaram no não acesso do Náutico para a Série A em 2017, foi a baixa produção de seus atacantes. E para acabar com essa questão, o Naútico foi atrás de peças novas para o setor. Depois de anunciar Juninho e Anselmo (jogadores que vieram do Fortaleza), o Náutico anunciou nesta sexta (6), o nome do atacante Alison, que veio do Atlético-GO. Ele vem para reforçar o time, que agora treinado por Dado Cavalcanti, procura resolver as coisas que faltaram para uma melhor perfomance na Série B.

Alison trás um outro fator que havia saído do clube depois da saída de Ronny: juventude. O atacante tem 21 anos, e apesar de ter ficado boa parte do tempo no banco na Série B que deu acesso ao Atlético, ele tem boa média de gols, sete no total. Apesar da jovialidade, ele tem experiência internacional, quando atuou pelo Shonan Bellmare, do Japão, em 2015. O jogador já fez exames e treinou com o resto dos reforços hoje, no CT Wilson Campos.

Com Alison, o timba praticamente encerra suas contratações para a temporada. A única peça que a diretoria de futebol alvirrubra busca, é de um lateral-esquerdo.

Nem fez 8 gols pelo Naútico em 2016. (Foto: Léo Lemos / Naútico)

Renovação

Além da chegada de vários reforços para o elenco, veio um que já estava presente. O atacante Jefferson Nem, de 20 anos, cria da base alvirrubra, renovou com o clube de Rosa e Silva até dezembro de 2019. A renovação da joia alvirrubra é vista com bons olhos, pelo bom desempenho ano passado. Agora ele busca retomar o espaço que perdeu na reta final da Série B.