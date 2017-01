Náutico vence Votuporanguense e garante vaga na próxima vaga da Copinha

O Náutico venceu o Votuporanguense por 2 a 0 e conquistou uma vaga na próxima fase da competição (Foto: Fábio Ferreira/Especial à VAVEL Brasil)

As equipes do Náutico e Votuporanguense-SP entraram em campo na tarde desta segunda-feira (9), para disputar a segunda fase da Copa SP de Futebol Júnior, na cidade de Tanabi, no estádio Alberto Victolo. E o timbu garantiu vaga na próxima fase ao bater o time paulista por 2 a 0.

Durante a primeira etapa da disputa, a partida em Tanabi começou a ficar eletrizante aos 31 minutos, quando Luiz quase abriu o placar para o Náutico chutando direto para o gol, mas sendo bloqueado pelo goleiro da equipe adversária. Aos 40 minutos, o time de Pernambuco mais uma vez ficou no quase, Feliphe Gabriel tentou de voleio, a bola passou perto do gol, mas também não entrou.

No final do jogo, o Náutico vez teve chances de gol com Gerônimo, aos 43 minutos de partida o atacante fez uma bela jogada, mas mandou a bola para fora e aos 48 minutos, após receber um cruzamento, cabeceando para fora. O primeiro tempo terminou em 0 a 0.

Já no segundo tempo da partida, os times voltaram para o campo com mais gás, apesar do calor no interior de São Paulo. Logo no início do jogo, aos 6 minutos, o juiz marcou pênalti a favor da equipe de Pernambuco e Erick abriu o placar. O segundo gol veio aos 25 minutos, abrindo 2 a 0 para o Náutico.

Com o resultado o Náutico avançou para a terceira fase da Copinha e enfrenta no próximo jogo a equipe do Mirassol, que eliminou o Grêmio por 1 a 0, também na tarde desta segunda-feira.