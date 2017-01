Postulante a líder do grupo, Tiago Alves prega cautela no Náutico: “Não podemos atropelar etapas”

Foto: Léo Lemos/Náutico

O Náutico passou por uma boa reformulação em seu elenco, principalmente na parte defensiva, e agora começam a surgir as novas lideranças para ser a voz do grupo dentro de campo durante os jogos e nos treinamentos. Um dos fortes candidatos a isso, é o experiente zagueiro Tiago Alves, que foi apresentado oficialmente na tarde desta segunda-feira (16). O defensor mostrou-se cauteloso quanto assumir a faixa de capitão e também com a ânsia por encerrar o longo tempo sem conquistar títulos.

Tiago Alves quer tratas as coisas naturalmente, sem atropelar etapas, mesmo sabendo que os torcedores alvirrubros estão bastante apreensivos para voltar a comemorar um título, algo que não acontece desde 2004. O zagueiro alvirrubro aponta para a necessidade de não pensar em conquistas nesse momento, focando apenas no jogo a jogo, para se fortalecer e então chegar aos objetivos.

“Conversei com algumas pessoas que já estão no clube há um bom tempo e digo que não adianta pensar em título nesse primeiro momento. É preciso ter um pensamento de jogo a jogo, se fortalecer e se preparar. Não adianta ficar na obsessão de conquistas e atropelar as etapas do dia a dia. O Náutico montou um grupo forte e, aos poucos, vamos nos capacitando para chegar em uma final e depois conquistar o tão sonhado título. É um trabalho de formiga, pouco a pouco”, comentou o zagueiro alvirrubro.

Participativo durante os treinamentos e no jogo-treino do último domingo (15) diante da Seleção de Ipojuca, no CT Wilson Campos, o novo defensor alvirrubro não demonstrou pretensão em assumir a faixa de capitão, pois acredita que se trata apenas de uma simbologia. “Eu gosto de falar bastante, gosto de participar, mas acredito que ser capitão é apenas uma tarja. Tem uma simbologia, mas não tenho essa obsessão por ser capitão. Se a faixa vier, vou aceitar com muita gratidão. No entanto, entre ser campeão e ser capitão prefiro serão campeão. Quero ajudar”, pontuou.

Por fim, o zagueiro relembrou de outros trabalhos que já realizou com o técnico Dado Cavalcanti quando esteve defendendo o Mogi Mirim e também na Ponte Preta. De acordo com Tiago Alves, conhecer o treinador é uma questão que facilita na adaptação ao clube. Ele também revelou que vem ajudando alguns companheiros de elenco a ter um melhor entendimento sobre o comandante alvirrubro.

“Tivemos um trabalho muito importante no Mogi Mirim. Na Ponte Preta ele passou pouco tempo, saindo após três, quatro rodadas. Mas no Mogi Mirim fizemos um Campeonato Paulista muito bom. Classificamos em segundo e saímos nos pênaltis para o Santos. Conhecer ele é algo que facilita o dia a dia e minha adaptação. Ele é muito estudioso e um cara fácil de lidar. Ele procurar saber como os jogadores gostam de atuar. Tenho até passado isso aos que não trabalharam com ele”, encerrou.