Marco Antônio sente lesão na coxa direita e Dado define Náutico para jogo com Uniclinic

Time treinou hoje e praticamente definiu os titulares. (Foto: Divulgação / Náutico)

O Náutico segue sua preparação para as competições que tem a disputar em 2017. Os resultados no ano passado, não foram satisfatórios. Prova disso foram as muitas contratações que reforçaram o elenco alvirrubro. E a primeira partida a ser disputada, é pela Copa do Nordeste, contra o Uniclinic na Arena de Pernambuco, nesta terça.

No treino de hoje, realizado pelo novo técnico alvirrubro Dado Cavalcanti, visou justamente este adversário. Para isso além de coletivo, o comandante também realizou treino de bolas paradas. A ausência sentida no trabalho realizado hoje, foi a do meia considerado titular absoluto, Marco Antônio. O jogador mais experiente do elenco alvirrubro, mostrava empolgação para jogar as próximas competições, mas uma lesão muscular na coxa direita, tirou o jogador de combate para a estreia de amanhã.

Dr. Renato Paes Barreto, médico do Náutico, falou da contusão: “No trabalho do último sábado, Marco Antônio senti um incômodo na posterior da coxa direita. Fez um tratamento com gelo, trabalho de manutenção, mas no domingo a dor aumentou. Reavaliamos nesta segunda pela manhã e o exame apontou uma lesão, não grande, mas importante, que tira ele do jogo de terça-feira”, explicou.

Atleta foi acometido de uma lesão na coxa e não joga. (Foto: Divulgação / Náutico)

Apesar de já trabalhar na recuperação do jogador, o médico não garantiu a presença dele no clássico do próximo domingo: “Ele ficará na fisioterapia e vamos trabalhar dia a dia para saber quando ele vai voltar. Por isso, ainda não temos uma previsão de quando será liberado pelo DM”, ressaltou.

Além do desfalque de Marco Antônio, que será substituído por Maylson, Dudu e Alison, que treinaram entre os titulares nos últimos dias, não foram regularizados a tempo no BID e também são ausências confirmadas e na vaga dos dois devem entrar Jefferson Nem e Willian Silva. Com isso, o time definido será: Tiago Cardoso; Joazi, Páscoa; Tiago Alves e Manoel; João Ananias, Rodrigo Souza e Maylson; Jefferson Nem, Willian Silva e Giva(Jefferson Renan).