Dado Cavalcanti aprova estreia: "Longo período de treinos contribuiu no coletivo"

Timbu levou a melhor sobre a Águia da Precabura na Arena (Foto: Genival Fernandes/Especial à VAVEL Brasil)

O resultado, apesar de positivo, foi inesperado. Nesta terça-feira (24), o Náutico estreou na Copa do Nordeste 2017 ante o Uniclinic, na Arena de Pernambuco, e levou a melhor ao golear por a 4 a 0. A atuação foi positiva, uma vez que a equipe conseguiu impor o ritmo esboçado pela pré-temporada.

Justamente o período de preparação foi bastante elogiado pelo técnico Dado Cavalcanti, que destacou a importância da metodologia para os jogadores. Para Dado, o curto tempo fez com que as peças soubessem assimilar bem as funções dentro de campo, independente se eram das categorias de base ou contratados para a temporada, mesmo tendo a parte física prejudicada.

"A estreia foi boa. Vencer por 4 a 0 não tem como ser ruim. Talvez essa metodologia para a pré-temporada prejudicou um pouco a parte física de alguns jogadores, mas nos fez treinar com todos da mesma forma. Todos que jogaram entraram em campo cientes da função em campo e, após o jogo-treino com a Agap, tiveram noção de como iriam jogar. O longo período contribuiu bastante para o coletivo, tanto dos novatos como dos jovens da base", declarou, fazendo mistério para o jogo com o Santa Cruz, adversário na abertura do Pernambucano já no domingo (29).

"Para o jogo com o Santa Cruz, teremos de dar um passo de cada vez. Hoje, tivemos uma boa apresentação e bem consistente, mesmo com a fragilidade deles. Nós trabalhamos com seriedade o tempo todo e a a maneira de jogar será a mesma, mesmo que mexa nas peças, já que isso é o mais importante", completou, deixando em aberto a volta das ausências.

"Todos têm possibilidade de jogar. Ninguém tem cadeira cativa. Rotina vai ser pesada com muitos jogos e isso vai fazer com que testemos as opções. Gosto de fazer um time titular, mas isso não vai ser possível de início. Cal foi bem durante a pré-temporada e eu tenho confiança nele, porém o espaço não é garantido ainda. Nada acontece por acaso e é o jogador que vai brigar pelo espaço, considerando as circunstâncias", encerrou.

Os alvirrubros voltam a jogar pelo Nordestão no dia 4 de fevereiro, no Arruda, em outro clássico contra a Cobra Coral. O Timbu é o atual líder do Grupo A, pois o arquirrival tricolor ainda vai encarar o Campinense, nessa quarta-feira (25), às 19h45 (de Brasília), no Amigão, em Campina Grande.