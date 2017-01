Alison destaca disputa saudável no ataque do Náutico: "Quem estiver melhor vai jogar"

Alison está a disposição para o Clássico no domingo contra o Santa Cruz. (Foto: Divulgação/Náutico)

Na tarde desta quarta-feira (26), o Náutico apresentou de forma oficial o atacante Alison de 21 anos, que estava no Atlético-GO. Jogador disputou 33 jogos no ano passado, onde marcou sete gols. O atleta só não ficou à disposição de Dado Cavalcanti na terça-feira pela Copa do Nordeste, pois não teve seu nome registrado no BID a tempo de ser regularizado.

O atleta já teve passagens por equipes como Guarani, São Caetano, Shonan Bellmare (Japão) e também Atlético-GO. Apesar de ser jovem, o jogador já deixou claro que sabe da responsabilidade de fazer gols pelo alvirrubro pernambucano.

Em sua primeira entrevista coletiva, Alison destacou que conhece o Náutico desde criança e acredita numa relação saudável entre os atacantes do elenco: "Nosso time é muito qualificado. Do goleiro, passando pela zaga e até lá de frente. A briga lá no ataque é bastante amigável, somos uma família e quem estiver melhor vai jogar". Vale salientar que o Timbu contratou vários jogadores para a posição de ataque, como: Juninho, Anselmo, Giva e Jefferson Renan.

Falando sobre sua preferência de característica, Alison comentou que nas conversas com o treinador Dado Cavalcanti, sempre comenta sobre sua preferência de jogar de centroavante. Com 1,82m o atacante conseguiu balançar a redes duas vezes na pré-temporada nos jogos contra o Ipojuca-PE e também contra a AGAP-PE, sendo ambos de cabeça. Completando sua entrevista, ele falou ter sido procurado pelo Náutico já temporada passada, e que se imaginava vestindo a camisa alvirrubra.

Sem jogar na estreia contra o Uniclinic pela Copa do Nordeste, onde o Náutico goleou por 4 a 0, Alison saiu atrás da concorrência, já que Giva balançou a rede e deu uma assistência para Jefferson Nem. Como o atacante dessa vez já está regularizado, provavelmente ele ficará no banco de reservas no primeiro Clássico das Emoções do ano, que acontece na Arena de Pernambuco, no domingo (29) pelo primeiro jogo do Campeonato Pernambucano.