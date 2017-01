Estreante em clássicos, Tiago Alves convoca torcida do Náutico: "Peço para que abrace o time"

Zagueiro alvirrubro já trabalhou com o técnico tricolor Vinicius Eutrópio (Foto: Divulgação / Náutico)

O Campeonato Pernambucano 2017 começará com fortes emoções, tudo isso porque a rodada inaugural reserva para o Náutico um clássico contra o grande rival Santa Cruz, na Arena de Pernambuco, no próximo domingo (29). O Timbu quer aproveitar o bom momento depois da vitória na estreia da Copa do Nordeste, em que venceu o Uniclinic-CE por 4x0.

Além disso, um ingrediente especial. Será a primeira vez em que os goleiros Júlio César e Tiago Cardoso enfrentam suas ex-equipes. Cardoso, em especial, deve sentir uma emoção maior. O goleiro, agora alvirrubro, é ídolo da torcida tricolor, participando da caminhada da equipe coral da D até a A, conquistando também a Copa do Nordeste em 2015.

Estreante em clássicos, Tiago Alves, novo reforço da zaga alvirrubra, falou sobre a importância da torcida no clássico das emoções: “Peço para que a torcida do Náutico abrace esse time. É hora do verdadeiro torcedor chegar e nos apoiar para ser o 12º jogador. O resultado não posso garantir, mas entrega, luta e determinação terá em campo. Vamos dar nosso máximo e junto com a torcida temos de fazer da Arena um caldeirão. Impor nosso ritmo e mando campo. Os times que nos enfrentarem precisam senti essa pressão.”, ressaltou o defensor.

Ele também falou sobre Vinicius Eutrópio, técnico do Santa com quem ele trabalhou na Ponte Preta “Eu trabalhei com Eutrópio e ele é um estrategista. Ele procura achar alguns pontos vulneráveis na nossa equipe. É um curto espaço de tempo para se trabalhar, mas eu espero que não dê para eles acertarem tanto”, pontuou.

O meia Cal, que substituiu os machucados Maylson e Marco Antônio, alertou para a atenção que a equipe deve ter para evitar as armadilhas do começo de temporada: “Foi o dever de casa da gente assistir o jogo. São nossos próximos adversários. É um clássico cedo e você pode perceber como está contra um adversário difícil. Vai trazer o torcedor para o jogo também”, encerrou.