Náutico e Santa fazem Clássico das Emoções pela primeira rodada do Hexagonal do Título

INCIDENCIAS: Partida válida pela 1ª rodada do Hexagonal do Título do Campeonato Pernambucano, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE)

O Hexagonal do Título do Campeonato Pernambucano começa neste domingo (29) para Náutico e Santa Cruz. As equipes se enfrentam na Arena de Pernambuco, às 16h, e querem a vitória para poder largar na frente na competição. Para o jogo, os treinadores dos dois times não confirmaram a escalação e há dúvidas de ambos os lados.

Depois de vencer o Uniclinic na estreia da Copa do Nordeste, o Náutico quer fazer valer o mando de campo e conta com o apoio da torcida para derrotar um dos seus maiores rivais.

Pelo lado coral a história não é muito diferente. A equipe teve um confronto difícil contra o Campinense e não saiu do empate. Mas, visando uma evolução tática e técnica, o clube do Arruda vai entrar forte no clássico.

Com reforços regularizados, Náutico não tem titulares confirmados

No meio da semana, o técnico Dado Cavalcanti ganhou várias opções para montar o time que inicia o Clássico das Emoções no domingo (29). Maylson e Anselmo se recuperaram de lesão e estão à disposição. Além deles, Dudu, que foi regularizado pouco tempo antes da partida contra o Uniclinic e por isso não pôde jogar, e Alison, que foi regularizado esta semana, também estão aptos.

Pelos treinamentos realizados no CT Wilson Campos, não ficou claro qual é a equipe que começa jogando contra o Santa Cruz. Isto se deve, além das opções que apareceram, ao cuidado tomado por Dado para tentar surpreender o rival.

"Tenho o esboço na minha cabeça. Para esse jogo, eu só divulgo no domingo, perto da hora do jogo. Vou aguardar mais um dia. Também é uma situação de prevenção, em relação ao nosso adversário. É um jogo contra um rival local e qualquer informação é uma arma para o nosso adversário", disse o comandante do escrete de Conselheiro Rosa e Silva, falando também sobre as possibilidades de armar o time.

"Sem rodeio, o jogo de terça-feira me trouxe boas dúvidas em relação aos meninos que entraram. Também espero por algumas situações de atletas que estão se recuperando, além de não dar informação para o nosso adversário aqui do lado", completou.

Santa Cruz pode ter desfalques para a partida

O Tricolor do Arruda sofre com dúvidas na montagem do time titular assim como seu rival, mas pelo lado coral o problema não é mais opções para o time titular, e sim problemas físicos.

Eduardo Brito e André Luís foram poupados do treinamento da última sexta-feira (27) e, como a atividade neste sábado foi fechada para a imprensa, a dúvida sobre a participação destes jogadores ainda existe. Se eles não puderem atuar, Roberto e Wiliam Barbio serão os substitutos, respectivamente.

Confirmados na equipe titular, Elicarlos e David vão reencontrar o ex-clube. Os volantes atuaram no Náutico, em épocas diferentes, porém garantem que isso será deixado de lado desde o momento que a bola rolar.

"Vou enfrentar o Náutico normalmente, como enfrento todos os outros adversários. É um jogo especial, porque é um clássico e isso é importante. Espero sair vitorioso A minha reação vai ser boa. Vou procurar fazer o meu. Tenho contrato aqui e vou fazer o melhor. Lá eu fiz o meu melhor. Algumas pessoas fizeram que eu não ficasse, mas não me arrependo de nada. Sempre tive respeito pelos meus adversários e contra o Náutico não vai ser diferente", enfatizou o volante Elicarlos.

Já David, falou sobre a parceria com o volante e destacou a curiosidade de observar o rendimento da equipe do Santa em um gramado de boa qualidade.

"Gramado interfere. Não gosto muito de comentar, porque parece uma justificava ou desculpa. Estou curioso para ver o rendimento do nosso time jogando em um bom gramado. Podemos fazer as coisas com mais velocidade. Quando o gramado não tem qualiadde, a gente tem que ter cautela e lentidão na saída de jogo. Espero que a gente possa reagir bem. Conheci Elicarlos jogando contra. Acompanhei o trabalho dele e agora estou tendo a oportunidade de atuar ao seu lado. A gente procura dialogar dentro de campo e a nossa função é muito importante para o time. Temos que orientar os jogadores. Creio que pela experiência nos podemos ganhar um entrosamento bem maior na base da conversa", afirmou.