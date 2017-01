Jogo Náutico x Santa Cruz AO VIVO online no Campeonato Pernambucano 2017

Atualiza o conteúdo

Estádio Governador Carlos Wilson Campos, conhecido como Arena Pernambuco, será o palco do confronto desta tarde entre Náutico e Santa Cruz, válido pelo hexagonal do título do Campeonato Pernambucano.

O Tricolor do Arruda sofre com dúvidas na montagem do time titular assim como seu rival, mas pelo lado coral o problema não é mais opções para o time titular, e sim problemas físicos. Eduardo Brito e André Luís foram poupados do treinamento da última sexta-feira (27) e, como a atividade neste sábado foi fechada para a imprensa, a dúvida sobre a participação destes jogadores ainda existe. Se eles não puderem atuar, Roberto e Wiliam Barbio serão os substitutos, respectivamente.

No meio da semana, o técnico Dado Cavalcanti ganhou várias opções para montar o time que inicia o Clássico das Emoções no domingo (29). Maylson e Anselmo se recuperaram de lesão e estão à disposição. Além deles, Dudu, que foi regularizado pouco tempo antes da partida contra o Uniclinic e por isso não pôde jogar, e Alison, que foi regularizado esta semana, também estão aptos.

Já o Santa Cruz teve seu primeiro compromisso no ano diante do Paysandu, no Arruda, pela Taça Asa Branca, em que acabou vencendo mesmo sem apresentar um grande futebol. No entanto, o que deixou os torcedores um pouco mais receosos para este clássico foi o desempenho na estreia da Copa do Nordeste contra o Campinense, quando o tricolor acabou empatando por 1 a 1, depois de sofrer uma grande pressão e o adversários perdido várias chances.

O Náutico começou a temporada muito tempo. O Timbu não tomou conhecimento do Uniclinic para sair de campo com os três pontos conquistados de maneira tranquila, vencendo por 4 a 0, na Copa do Nordeste. A partida marcou o primeiro jogo alvirrubro da temporada, pois durante a pré-temporada foram apenas realizados jogos-treino.

Náutico e Santa Cruz já estiveram frente a frente em 512 em toda história. O tricolor leva uma certa vantagem neste clássico centenário, vendo em 201 oportunidades, enquanto o Timbu saiu de campo festejando o triunfo no Clássico das Emoções em 165 confrontos. O duelo acabou empatado em 146 vezes.

O Santa Cruz também chega com a obrigação de conquistar os três pontos no clássico para evitar os primeiros questionamentos da temporada. Um revés para o Timbu, muito por conta do futebol aquém do esperado na estreia da Copa do Nordeste, pode trazer uma certa pressão para o tricolor pernambucano logo no início dos trabalhos em meio a tantos confrontos que o clube terá durante o ano.

O Náutico chega para este confronto com a missão de iniciar a competição estadual vencendo o rival para manter o bom momento nesses primeiros jogos da temporada. O Timbu vem embalado por conta da boa estreia na Copa do Nordeste e triunfar diante do Santa Cruz será fundamental para ganhar confiança e garantir dias de tranquilidade.

Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Náutico x Santa Cruz, partida válida pela primeira rodada do hexagonal do título do Campeonato Pernambucano 2017, a ser disputada às 17h00 (horário de Brasília), na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, Pernambuco.