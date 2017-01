Anselmo se mostra empolgado para ter chance como titular diante do Central

Jogador comemorou bastante o gol diante do Santa Cruz e pretende melhorar fisicamente para virar titular (Foto: Léo Lemos/Náutico)

O atacante Anselmo fez sua reestreia com a camisa do Náutico nesse domingo (29), no Clássico das Emoções com o Santa Cruz, já deu seu cartão de visitas. Em menos de trinta minutos em campo, após entrar na metade da segunda etapa, foi às redes na reta final, demonstrando bastante frieza e qualidade na finalização.

Sem atuar nesta temporada por conta de uma lesão na coxa direita, a qual o fez ficar de fora da estreia na Copa do Nordeste, se recuperou a tempo do duelo com os tricolores. Apesar de ter marcado o primeiro gol, o atleta destaca a forte concorrência no setor ofensivo e enaltece a necessidade de ficar bem fisicamente.

"Está todo mundo buscando espaço, pois o Alison teve a chance dele e agora tenho a minha, assim como Giva teve e Jefferson Nem também. Todo mundo quer aproveitar da melhor maneira possível o tempo que temos nos jogos e treinos. Estou feliz pela minha atuação e certamente pela reestreia com gol, porém sei que eu ainda posso evoluir. Já estou tentando melhorar minha condição física e estar sempre à disposição do treinador quando ele precisar", afirmou, ressaltando a importância de mudar a chave entre as competições.

Atleta se recuperou de lesão e marcou gol na reestreia pelo Timbu (Foto: Léo Lemos/Náutico)

"Temos que saber dividir e separar as competições. Os regulamentos são diferentes, mas a gente joga contra o Santa e depois pega de novo. Às vezes pode até confundir, mas Dado é inteligente e pede para que a gente tenha foco. Agora nós teremos o Central e não podemos baixar a guarda, para não termos surpresas negativas", completou.

Após passagem rápida pelo Timbu em 2005, o centroavante defendeu o Fortaleza, onde foi o terceiro artilheiro do Brasil ano passado com 23 tentos marcados. Com isso, chega como a esperança de ser o camisa 9 titular alvirrubro. Por isso, exaltou que quer repetir a história de Kuki e Kieza - últimos com sucesso pelo clube - e está empolgado pela chance nos pernambucanos.

"Tive a oportunidade de jogar com Kuki, amigo que o futebol me deu e tem me ajudado nesse retorno, passado orientações. Kieza eu conheci na China e esses foram nomes marcantes pelo clube. Vou procurar me espelhar neles e ser uma referência como foram aqui. Darei a resposta ao torcedor, que necessita continuar tendo ídolos", encerrou.

A equipe da Rosa e Silva vai enfrentar os alvinegros caruaruenses após muita polêmica, nessa quarta-feira (1º), no Antônio Inácio em Caruaru, às 20h30 (horário local). Os centralinos, por outro lado, estrearam com derrota para o Sport no sábado (28). A partida foi na Ilha do Retiro e o Leão bateu por 3 a 0, assumindo a liderança devido ao saldo de gols.