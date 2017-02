Dado Cavalcanti reconhece apatia do Náutico: “não produzimos o suficiente para vencer”

(Foto: Ney Gusmão/ VAVEL Brasil)

Após derrota no segundo Clássico das Emoções da temporada, o técnico da equipe Alvirrubra, Dado Cavalcanti, se mostrou preocupado com o setor ofensivo do Timbu, que pouco criou na partida contra o Santa Cruz, no Arruda, válida pela segunda rodada da Copa do Nordeste 2017. Artilheiro da competição até o momento, Jeferson nem pouco apareceu e o Náutico não balançou as redes no jogo, com destaque negativo ao ataque da equipe.

"Nós fomos apáticos. O setor de criação, no primeiro momento, teve muita circulação atrás e poucos passes entre as linhas. Nossa linha arriscou menos. Essa conduta foi suficiente para nossa criação praticamente não existir. A gente não produziu o suficiente para vencer a partida e, num jogo como esse, se não fizer bem feito, acabamos perdendo. Foi o que aconteceu", analisou o técnico Dado Cavalcanti ao fim da partida.

Apesar da vitória sobre o Uniclinic-CE na primeira rodada, a situação do Timbu poderá ficar complicada, caso o Campinense-PB – atual vice-campeão – vença os cearenses neste domingo e deixe o Náutico na terceira posição, fora da zona de classificação. Mas Dado minimizou a situação explicando que está sendo feito um trabalho a longo prazo para que o Timbu volte a conquistar títulos após um jejum de quase 13 anos.

"Temos um ano duro, com jogos sucessivos. A cada momento que tenho a oportunidade de colocar os jogadores para jogar, se não fizer isso, vou perder uma chance grande de evolução dos meus atletas, de evolução, inclusive, da equipe que acho que vai encorpar principalmente na fase decisiva. Nós estamos em dois campeonatos que estão no começo. A classificação apenas não vale de nada. Na Copa do Nordeste ainda existe o plus financeiro, mas, para a nossa torcida, de que adianta passar e não ser campeão? De que adianta classificar no Estadual, se não chega na final e não é campeão? Estou projetando justamente esse pensamento de chegarmos melhores na fase decisiva", finalizou o comandante do Náutico.