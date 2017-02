Pensando na formação da equipe, Dado elogia Erick e garante Giovanni titular

Lateral que veio do Fluminense, teve titularidade assegurada pelo técnico (Foto: Divulgação / Náutico)

O Náutico não se portou bem no clássico contra o Santa Cruz, válido pela segunda rodada da fase de grupos na Copa do Nordeste. A equipe não conseguiu chegar com perigo na meta adversária e por isso teve em seus setores de meio campo e ataque, as maiores críticas. O técnico Dado Cavalcanti, contratado para essa temporada, apesar do mal desempenho nos últimos jogos, não poupou elogios aos atacantes alvirrubros, em especial ao jovem Erick, cria da base do Timbu, que foi o destaque principal na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Apesar disso, o técnico não tem colocado o garoto como titular da equipe e explica o porquê disso: “A entrada do Erick tem chamado um pouco mais de atenção. Vem fazendo boas partidas. Ele não tem ainda a mesma intensidade quando joga os 90 minutos. Está ganhando mais massa muscular em um trabalho paralelo como nosso departamento físico”, explicou o comandante alvirrubro que deve manter Jefferson Nem entre os titulares para a partida contra o Salgueiro, quarta, na Arena Pernambuco.

Além dos setores criticados sofrerem mudanças no último jogo, outra também chamou a atenção, mas pelo motivo contrário. O jogador que foi sacado da equipe titular, obteve um bom desempenho e era destaque da defesa alvirrubra, surpreendendo a todos. Estamos falando de Manoel, jovem lateral-esquerdo recém promovido da base que foi substituído pelo experiente Giovanni.

Dado, mesmo com as boas atuações de Manoel, declarou que Giovanni, contratado junto ao Fluminense, deve ter uma sequência entre os onze iniciais: “Manoel fez três jogos sucessivos, isso traz um desgaste. Mas não foi por isso a mudança. É que Giovanni veio numa condição boa, fez pré-temporada no Fluminense e tinha condição de jogar. Manoel foi muito bem no período que jogou, mas a gente entende que Giovanni tem um potencial maior de produção ofensiva e, principalmente, de equilíbrio. Ele erra pouco e deixa nosso time com mais opções no setor.”, falou o técnico.