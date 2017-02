Voltando de lesão, zagueiro Adalberto ganha chance como titular

Zagueiro não joga no time alvirrubro há 137 dias (Foto: Divulgação / Náutico)

O Náutico teve alguns problemas na temporada 2016, quando não conquistou nenhum título, nem o principal objetivo, o acesso a Série A. Mas a defesa não foi um deles. Mesmo assim, Rafael Pereira e Igor Rabelo (a dupla titular), saíram para Ceará e Botafogo, respectivamente. Um dos poucos que continuaram foi o zagueiro Adalberto, que segue na reserva da equipe alvirrubra, apesar do bom tempo em que está no clube.

O defensor que chegou do América-MG no meio do Campeonato Brasileiro da Série B, não se mostra satisfeito, mesmo porque a expectativa dele era assumir uma das posições de titular no time, que agora pertencem a Tiago Alves e Ewerton Páscoa, contratados no início do ano por indicação do técnico Dado Cavalcanti, fazendo com que o Náutico tomasse apenas dois gols nos primeiros quatro jogos.

Sem jogar há quase 5 meses, quando sofreu uma fratura na vértebra na partida contra o Vasco, que o tirou do restante da temporada, ele falou sobre a situação dele como reserva: "Aborrecido eu fiquei com certeza. Até porque o jogador que estiver no banco satisfeito tem de procurar outra profissão. Eu fico chateado, mas fico chateado trabalhando, mostrando empenho e buscando meu melhor. E também ajudando quem está jogando".

Mas essa situação deve se alterar, pelo menos por um jogo. O técnico Dado Cavalcanti definiu que poupará cinco titulares, além dos dois jogadores que continuam machucados. Perguntado se o entrosamento seria um problema para o confronto contra o Salgueiro pelo Hexagonal do Título do Campeonato Pernambucano, ele falou o seguinte: "Acho que não teremos problema, até porque quem está fora está se dedicando ao máximo e quer agarrar a chance da melhor maneira possível. Todos estão cientes que vão receber uma oportunidade e se todo mundo se doar, vamos jogar bem", ressaltou.

Não é difícil imaginar que Adalberto tenha mais chances como titular, visto que o Náutico disputará uma maratona de jogos e terá muitas competições no ano e o elenco será essencial para obtenção de qualquer sucesso. O jogo contra o Salgueiro será um grande teste, já que a equipe do interior tem a fama de sempre dificultar os jogos para os times da capital.