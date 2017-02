Com time alternativo, Náutico enfrenta Salgueiro pelo Pernambucano

Foto: Clauber Santana / Náutico

Nesta quarta-feira (9), Náutico e Salgueiro se enfrentam pela 3º rodada do Hexagonal do título do Campeonato Pernambucano. A partida será às 21h30, na Arena de Pernambuco.

O Náutico vem de uma derrota por 1 a 0 para o Santa Cruz, pela Copa do Nordeste. A equipe não conseguiu chegar com perigo na área adversária e seus setores de meio-campo e ataque receberam várias críticas após a partida. Do outro lado, o Salgueiro ficou no 0 a 0 time reserva do Sport na rodada anterior e após a partida recebeu a premiação da Federação Pernambucana de Futebol (FPF) o título do primeiro turno, que o Carcará conquistou de forma invicta.

Cauteloso, Dado Cavalcanti confirma alterações no time

Enquanto Anselmo e William Silva estão no departamento médico por problemas musculares, Páscoa, João Ananias, Rodrigo Souza, Maylson e Jefferson Nem serão poupados e submetidos a trabalhos neuromusculares específicos de acordo com o planejamento feito na pré-temporada. O zagueiro Tiago Alves sentiu um incômodo na região lombar no treino desta terça-feira (8) e é dúvida para a partida.

Com tantas ausências, é praticamente um time novo que entra em campo para o confronto. A provável equipe titular terá: Tiago Cardoso; Joazi, Rafael Ribeiro, Adalberto e Giovanni; Darlan, Marco Antônio, Giva e Erick. Dudu e Alison.

O zagueiro Adalberto volta a titularidade após ficar 137 dias sem jogar uma partida oficial, após uma microfratura na véspera da partida contra o Vasco, durante a Série B do ano passado. O meia Marco Antônio está à disposição do técnico alvirrubro e tem chances de ser o capitão da equipe na partida. Durante o último treino foi possível observar os dois jogadores conversando sobre posicionamento.

No jogo contra o Salgueiro, o lateral-direito Joazi fará a sua 50ª partida com a camisa alvirrubra. Foi exatamente diante do Caracará que o atleta revelado nas categorias de base do clube fez o primeiro jogo como titular pelo Timbu. Mesmo em clima de festa, Joazi prevê dificuldades no confronto: “Será uma partida muito difícil. É uma equipe entrosada e com jogadores que atuam juntos há algum tempo. É um time qualificado e vamos ter dificuldades para enfrentá-los. Mas, estamos focados e vamos trabalhar forte para sair vitoriosos”, comentou.

Salgueiro vai a campo com força máxima

O técnico Evandro Guimarães espera repetir na Arena de Pernambuco as boas atuações que o Carcará vem apresentando no campeonato. Sem surpresas, a tendência é que o técnico inicie a partida com o mesmo time da rodada anterior, composta por: Mondragón; Marcos Tamandaré (Álvaro), Luís Eduardo, Rogério e Daniel; Rodolfo Potiguar, Toty, Moreilândia e Valdeir; William Lira e Dadá.